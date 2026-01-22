Zelenszkij Svájcban találkozik Trumppal

„Az elnök megérkezett Svájcba, ahol a davosi Világgazdasági Fórumon való részvételt és Trump amerikai elnökkel való találkozást tervezi” – közölte Zelenszkij hivatala csütörtök reggel egy WhatsApp-on több újságíróval.

A találkozó délután 1 órára van kitűzve, egyelőre nem tudni, hogy pontosan hol lesz.

Trump szerdán bejelentette, hogy találkozik Zelenszkijjel Davosban, de az ukrán vezető akkor még Kijevben tartózkodott, ahol az ukrán energetikai infrastruktúrát ért szüntelen orosz támadások okozta nemzeti vészhelyzettel foglalkozott.

Zelenszkij a hét elején kijelentette, hogy csak akkor megy Davosba, ha valódi eredmények születnek Ukrajna számára.

Senkinek sincs szüksége üres politikára vagy eredménytelen tárgyalásokra

– mondta Zelenszkij.

Ukrajna egy 800 milliárd dolláros jóléti megállapodást vagy biztonsági garanciákat remélt aláírni az amerikai elnökkel – írta meg a Politico.