Külföld
Zelenszkij kezdhet aggódni
Trump jobbkeze már területekről tárgyal az orosz elnökkel
Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff csütörtökön találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ezt Witkoff maga közölte a CNBC-nek adott interjújában.
Az oroszok kérték ezt a találkozót. Szerintem ez jelentős jelzés részükről
– mondta. A CNBC szerint Witkoff hozzátette: „Az elmúlt hat-nyolc hétben nagy előrelépés történt.”
Elmondása szerint ő és Donald Trump veje, Jared Kushner szerdán este ukrán tisztségviselőkkel egyeztetett, ezt követően pedig magas rangú orosz tisztségviselőkkel folytatnak tárgyalásokat.
Witkoff szerint a tárgyalások az Egyesült Államok 20 pontos béketervén alapulnak.
Szerintem most már a területi kérdéseknél tartunk
– jelentette ki. Ezt nevezte a „szobában lévő elefántnak”, a legnehezebb pontnak. „Szerintem ehhez nagyon-nagyon jó ötleteink vannak, és remélhetőleg előrelépést tudunk elérni ezen a területen is” – jelentette ki.
A Kreml szóvivője, Dimitrij Peszkov az Izvesztyija című orosz lapnak megerősítette, hogy Putyin valóban találkozik Witkoffal január 22-én - írta meg a Mandiner.