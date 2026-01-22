2026. január 22., csütörtök

Előd

EUR 383.95 Ft
USD 328.36 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Zelenszkij kezdhet aggódni

Trump jobbkeze már területekről tárgyal az orosz elnökkel

MH
 2026. január 22. csütörtök. 11:37
Megosztás

Steve Witkoff szerint jelentős előrelépések történtek Ukrajna ügyében.

Zelenszkij kezdhet aggódni
Steve Witkoff: Szerintem most már a területi kérdéseknél tartunk
Fotó: Markus Schreiber / POOL / AFP

Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff csütörtökön találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ezt Witkoff maga közölte a CNBC-nek adott interjújában.

Az oroszok kérték ezt a találkozót. Szerintem ez jelentős jelzés részükről

– mondta. A CNBC szerint Witkoff hozzátette: „Az elmúlt hat-nyolc hétben nagy előrelépés történt.”

Elmondása szerint ő és Donald Trump veje, Jared Kushner szerdán este ukrán tisztségviselőkkel egyeztetett, ezt követően pedig magas rangú orosz tisztségviselőkkel folytatnak tárgyalásokat.

Witkoff szerint a tárgyalások az Egyesült Államok 20 pontos béketervén alapulnak.

Szerintem most már a területi kérdéseknél tartunk

– jelentette ki. Ezt nevezte a „szobában lévő elefántnak”, a legnehezebb pontnak. „Szerintem ehhez nagyon-nagyon jó ötleteink vannak, és remélhetőleg előrelépést tudunk elérni ezen a területen is” – jelentette ki.

A Kreml szóvivője, Dimitrij Peszkov az Izvesztyija című orosz lapnak megerősítette, hogy Putyin valóban találkozik Witkoffal január 22-én - írta meg a Mandiner.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink