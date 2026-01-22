Zelenszkij kezdhet aggódni

Fotó: Markus Schreiber / POOL / AFP

Steve Witkoff: Szerintem most már a területi kérdéseknél tartunk

Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff csütörtökön találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ezt Witkoff maga közölte a CNBC-nek adott interjújában.

Az oroszok kérték ezt a találkozót. Szerintem ez jelentős jelzés részükről

– mondta. A CNBC szerint Witkoff hozzátette: „Az elmúlt hat-nyolc hétben nagy előrelépés történt.”

Elmondása szerint ő és Donald Trump veje, Jared Kushner szerdán este ukrán tisztségviselőkkel egyeztetett, ezt követően pedig magas rangú orosz tisztségviselőkkel folytatnak tárgyalásokat.

Witkoff szerint a tárgyalások az Egyesült Államok 20 pontos béketervén alapulnak.

– jelentette ki. Ezt nevezte a „szobában lévő elefántnak”, a legnehezebb pontnak. „Szerintem ehhez nagyon-nagyon jó ötleteink vannak, és remélhetőleg előrelépést tudunk elérni ezen a területen is” – jelentette ki.

A Kreml szóvivője, Dimitrij Peszkov az Izvesztyija című orosz lapnak megerősítette, hogy Putyin valóban találkozik Witkoffal január 22-én - írta meg a Mandiner.