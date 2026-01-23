2026. január 23., péntek

Előd

EUR 383.95 Ft
USD 328.36 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Újranyitják a rafahi átkelőt

Újranyitják a Gázai övezetet Egyiptommal összekötő átkelőt

MH/MTI
 2026. január 23. péntek. 1:42
Frissítve: 2026. január 23. 2:34
Megosztás

Mindkét irányba megnyitják a Gázai övezetet Egyiptommal összekötő rafahi átkelőt a jövő héten – jelentette be az övezetet igazgató szakértői kormány vezetője csütörtökön Davosban.

Újranyitják a rafahi átkelőt
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Omar Al-Qattaa

Ali Saath elmondta, a megnyitás azt jelképezi, hogy az övezet „többé nincs elzárva sem a jövő, sem a világ elől”, hozzátéve, hogy a gázai palesztinok számára Rafah nem pusztán átkelő, hanem „mentőöv” és a lehetőségek szimbóluma.

Az átkelő megnyitását – amelyet a gázai háború kirobbanását követően zártak le – az Izrael és a Hamász iszlamista terrorszervezet között októberben megkötött tűzszünet irányozta elő, a lépésre azonban mostanáig nem került sor.

Az övezetet irányító átmeneti kormány 14 tagú, Saath pedig ideiglenesen egy másik tisztséget is ellát a kabinetben, amelynek egyik tagja sem kötődik a Hamászhoz. A kormány feladata – mint azt a Fehér Ház részéről leszögezték – az övezet stabilizálása lesz, beleértve a közszolgáltatások újraindítását és a polgári intézmények újraindítását.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink