Újranyitják a rafahi átkelőt

Ali Saath elmondta, a megnyitás azt jelképezi, hogy az övezet „többé nincs elzárva sem a jövő, sem a világ elől”, hozzátéve, hogy a gázai palesztinok számára Rafah nem pusztán átkelő, hanem „mentőöv” és a lehetőségek szimbóluma.

Az átkelő megnyitását – amelyet a gázai háború kirobbanását követően zártak le – az Izrael és a Hamász iszlamista terrorszervezet között októberben megkötött tűzszünet irányozta elő, a lépésre azonban mostanáig nem került sor.

Az övezetet irányító átmeneti kormány 14 tagú, Saath pedig ideiglenesen egy másik tisztséget is ellát a kabinetben, amelynek egyik tagja sem kötődik a Hamászhoz. A kormány feladata – mint azt a Fehér Ház részéről leszögezték – az övezet stabilizálása lesz, beleértve a közszolgáltatások újraindítását és a polgári intézmények újraindítását.