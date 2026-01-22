Újabb csapást mértek az ukrán drónok

Ukrán drónok csapást mértek egy olajterminálra Oroszország déli részén, a Krasznodari határterületen, Volna közelében. A támadás következtében tűz keletkezett, halálos áldozatokról és sérültekről adtak hírt a jelentésekben. A térséget egymást követő második éjszaka érte ukrán dróntámadás, és több energialétesítmény is célponttá vált írta meg az Origó .

Egy olajterminált ért ukrán találat a Krasznodari határterületen található Volna falu közelében, amely tüzet okozott, három ember halálát és további nyolc személy sérülését eredményezve – közölte január 21-én késő este Veniamin Kondratyev kormányzó és a The Kyiv Independent.

Jelenleg tűz van a termináloknál, négy olajtermék-tároló tartály ég. A következmények felszámolására 97 embert és 29 egységnyi technikai eszközt mozgósítottak, köztük az orosz Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának munkatársait is – állította Kondratyev.



Volna közvetlenül a Kercsi-félsziget keleti részén található, és mintegy 325 kilométerre fekszik az Ukrajna által ellenőrzött területtől Nikopol közelében. Ez már a második egymást követő éjszaka, hogy a Krasznodari határterület támadás alatt áll – mondta Kondratyev.

Január 21-én a kora hajnali órákban 11 ember megsérült, egy pedig életét vesztette egy éjszakai támadás során Oroszország területén, miközben egy külön dróncsapás tüzet okozott egy olajfinomítóban a Krasznodari határterületen.