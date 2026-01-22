Tűz ütött ki egy Goebbelshez köthető történelmi helyszínen

Nagy kiterjedésű tűz ütött ki a Brandenburg tartománybeli, Berlintől 25 kilométerre északra fekvő Wandlitzben található Bogensee történelmi terület egyik épületében, amely a náci időszakban Joseph Goebbels propagandaminiszterhez volt köthető – közölte csütörtökön a rendőrség. A tájékoztatás szerint személyi sérülés nem történt, az eset körülményeit vizsgálják

A tűzoltók a Bogensee területén keletkezett tűzhöz vonultak ki, ahol a náci propagandaminiszter, J. Goebbels egykori villája is található

A rendőrség szerint szerda késő este szemtanúk füstöt észleltek az egyik épületből, ami nagy erőkkel kivonuló tűzoltósági beavatkozást tett szükségessé. A lángok kezdetben a tetőszerkezetben csaptak fel, majd az egész épületre átterjedtek.

A Bogensee komplexum több épületből áll; legismertebb része a náci korszakban Goebbels számára épített villa. A rendőrségi közlemény hangsúlyozta, hogy maga a Goebbels-villa nem érintett a tűzben, a lángok egy korábbi oktatási épületet rongáltak meg, amely az NDK idején az FDJ ifjúsági szervezet főiskolájához tartozott.

A területet a második világháború után az FDJ használta, a német újraegyesítést követően pedig konferenciaközpont működött ott. Az ingatlan 2000 óta kihasználatlan, állapota folyamatosan romlik. Az oltást a hideg időjárás is nehezítette; a regionális irányítóközpont közlése szerint éjszaka időszakosan mintegy 90 tűzoltó vett részt a munkában.

Az oltási munkálatok a hírügynökségi jelentések idején még folyamatban voltak.