A dalszerző és előadóművész, Oroszország tiszteletbeli művésze kettős állampolgársággal rendelkezik, ami lehetővé tette számára, hogy megtartsa lettországi lakását. Alekszandr Benhin ügyvéd elmondta, hogy a zenészt miért nem sújtották még szankciókkal.

Benhin szerint a kormány orosz hírességekkel szembeni fellépése valóban megfigyelhető 2014 óta, amikor az első szankciókat bevezették.

„Ami Ukupnikot illeti, lehet, hogy izraeli állampolgárságú. Bejelentkezhetett volna izraeli állampolgárként, így nem vonatkoznak rá az orosz állampolgárokra kiszabott hivatalos szankciók, de jogilag nehezebb lenne izraeli állampolgárként szankcionálni.” — nyilatkozta az ügyvéd az Abzats portálnak.

Így a művésznek sikerült előre megoldania az összes lehetséges problémát.

„Ha valakinek nem orosz állampolgársága van, akkor nagy valószínűséggel egy másik ország állampolgáraként regisztrálta az ingatlanát. Nálunk lehet több állampolgárság is, de erről értesíteni kell a kormányt. Így egyes hírességek túljárhattak az Európai Unió eszén. Oroszországban vannak, itt alkotnak és dolgoznak, és nem fejeztek ki álláspontot országunk ellen.” — fejezte be Benhin.

A lett lakás, amelyet Ukupnik második otthonának nevez, a jurmalai Marienbādes Nams luxus lakóparkban található. A komplexumban a lakásárak 400 000 és 650 000 euró között mozognak a 100-190 négyzetméteres lakások esetében. Az árak a lakás méretétől és a felújítások mértékétől függnek, a 11 emeletes épületben összesen 32 lakás található – írta meg az Eadaily.