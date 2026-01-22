Trump Davosban ostorozta Európát

Donald Trump amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórumon (WEF) azt nyilatkozta, hogy csak az ő országa képes megvédeni Grönlandot.

„Egyetlen ország sem garantálhatja Grönland biztonságát. Csak az Egyesült Államok” – jegyezte meg az amerikai vezető. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok „megakadályozta, hogy mások betegyék a lábukat erre a földre”.

Trump a második világháború megnyerését is az Egyesült Államoknak tulajdonította. Azt állította, hogy ha az Egyesült Államok nem lépett volna be a második világháborúba, Grönlandon az emberek németül vagy japánul beszélnének.

„Nézzük meg Grönlandot. Ez egy nagy jégtömb. De megőriztük és megvédtük Grönlandot, és így távol tartottuk a többi csizmát arról a földről. Nélkülünk nem tudták volna megcsinálni. Nélkülünk még mindig... valószínűleg németül és talán egy kicsit japánul beszélnének” – mondta Trump .

Hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja Grönland és Dánia népét, de minden amerikai szövetségesnek kötelessége megvédeni a saját területét, míg Dánia nem tudta megvédeni magát a második világháború alatt. Azt mondta, hogy Washington a közelmúltbeli venezuelai hadművelet során bebizonyította, hogy képes biztonságot nyújtani.

Az amerikai vezető megjegyezte, hogy „azonnali tárgyalásokat” szorgalmaz Grönland megszerzéséről, és nem kíván katonai erőt bevetni ehhez. Trump hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak birtokolnia kell a szigetet ahhoz, hogy meg tudja védeni.

Ezzel egyidejűleg Donald Trump beszédében megerősítette Grönland megvásárlására vonatkozó szándékát .

Az Egyesült Államok az egyetlen ország, amely képes megvédeni egy ilyen hatalmas földterületet. Jó lesz nekünk és biztonságos Európa számára. Ezért akarok azonnal tárgyalni Grönland megszerzéséről. Ahogy már tettük a történelmünkben. Ahogy sok európai ország tette. Területeket vásároltak, nincs ezzel semmi baj.

Trump azt is megjegyezte, hogy Grönland csatlakozása az Egyesült Államokhoz nem jelentene veszélyt a NATO-ra.

„Ez nem jelentene fenyegetést a NATO-ra, de erősítené a szövetség biztonságát. Olyan sokat adunk a NATO-nak, és olyan keveset kapunk cserébe” – jegyezte meg Trump, írja a Lenta.