Történelmi csúcson vannak a magyar-szerb kapcsolatok

A magyar-szerb kulturális, politikai, gazdasági és diplomáciai viszonyok is történelmi csúcson vannak – mondta csütörtökön Újvidéken Rusz Milán miniszteri biztos.

A magyar-szerb kulturális évaddal megbízott miniszteri biztos kiemelte, hogy a magyar kultúra napja alkalmából az újvidéki Szerb Nemzeti Színházban a Tesla – Végtelen energia című musicalt adják elő magyar művészekkel és táncosokkal.

Rusz Milán örömének adott hangot, hogy létrejött a magyar-szerb kulturális évad, és hogy a két ország kormánya kitűnő kapcsolatokat ápol, „ez mindnyájunknak áldás”.

Rusz Milán üzenetét – Petőfi Sándor Nemzeti dalának szerb szavalatával együtt – más, határon túli területekről közvetített bejelentkezésekkel egybekötve csütörtök este a MÜPA-ban tartott rendezvényen vetítik le.