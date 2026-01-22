2026. január 23., péntek

Külföld

Történelmi csúcson vannak a magyar-szerb kapcsolatok

Közölte Rusz Milán megbízott miniszteri biztos

MH/MTI
 2026. január 22. csütörtök. 21:55
A magyar-szerb kulturális, politikai, gazdasági és diplomáciai viszonyok is történelmi csúcson vannak – mondta csütörtökön Újvidéken Rusz Milán miniszteri biztos.

Történelmi csúcson vannak a magyar-szerb kapcsolatok
Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Danil Shamkin, Kristian Tuxen Ladegaard Berg

A magyar-szerb kulturális évaddal megbízott miniszteri biztos kiemelte, hogy a magyar kultúra napja alkalmából az újvidéki Szerb Nemzeti Színházban a Tesla – Végtelen energia című musicalt adják elő magyar művészekkel és táncosokkal.

Rusz Milán örömének adott hangot, hogy létrejött a magyar-szerb kulturális évad, és hogy a két ország kormánya kitűnő kapcsolatokat ápol, „ez mindnyájunknak áldás”.

Rusz Milán üzenetét – Petőfi Sándor Nemzeti dalának szerb szavalatával együtt – más, határon túli területekről közvetített bejelentkezésekkel egybekötve csütörtök este a MÜPA-ban tartott rendezvényen vetítik le.

