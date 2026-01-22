Terrorizmus finanszírozása miatt börtönbüntetésre ítéltek egy újságírót

Terrorizmus finanszírozása miatt börtönbüntetésre ítéltek csütörtökön egy újságírót a Fülöp-szigeteken, a pert az ENSZ jelentéstevője és emberi jogi szervezetek az igazságszolgáltatás megcsúfolásának nevezték.

Tacloban város bírósága a 26 éves, csaknem hat éve őrizetben lévő Frenchie Cumpióra, valamint a nő egykori lakótársára, Marielle Domequilre 12-től 18 évig terjedő börtönbüntetést szabott ki, a vád szerint ugyanis a két nő pénzzel, fegyverrel és egyéb eszközökkel támogatta az Új Népi Hadsereg (NPA) nevű szélsőbaloldali terrorszervezetet. Az ügyészség hozzátette, hogy a házkutatás során egy „kommunista zászlót” is találtak az újságíró ágya alatt.

Cumpio és ügyvédje, Norberto Robel azt hangsúlyozták, hogy a radikális fegyveres szervezetek támogatásának vádja csupán Ferdinand Marcos elnök eszköze az ellenzéki hangok elhallgattatására, és bejelentették, hogy fellebbezni fognak.

Irene Khan, az ENSZ különleges jelentéstevője korábban szintén azt vetette a délkelet-ázsiai ország hatóságainak a szemére, hogy Cumpio – aki többször készített oknyomozó riportokat az ország hadseregéről és rendőrségéről – valójában újságírói tevékenysége miatt vált kellemetlenné Manila számára.

A két nőt 2020-ban vették őrizetbe, egy évre rá pedig terrorizmus finanszírozása gyanújával fogták őket perbe, amelyért az ország jogrendszere értelmében akár 40 év börtönbüntetést is kiszabhatnak.