Szót emelt Kína a gazdasági korlátozásuk miatt

A kínai vállalatok hosszú ideje jogszerűen és az előírásoknak megfelelően működnek Európában, magas színvonalú termékeket és szolgáltatásokat nyújtva az európai fogyasztóknak, miközben érdemben hozzájárulnak az európai távközlési és digitális ipar fejlődéséhez – közölte csütörtökön Ho Jung-csien, a kínai kereskedelmi minisztérium szóvivője.

A szóvivő arra reagált, hogy az Európai Unió a közelmúltban olyan iránymutatást adott ki, amely 18 kiemelt területen – köztük az energia-, a közlekedési, valamint az információs és kommunikációs technológiai ágazatban – kötelezővé teszi a tagállamok számára az úgynevezett „magas kockázatú beszállítók” kizárását, köztük egyes kínai vállalatokét is.

Ho szerint az Európai Unió megalapozatlanul sorol be kínai vállalatokat a „magas kockázatú beszállítók” közé, ezáltal korlátozva részvételüket az 5G-hálózatok kiépítésében.

Hozzátette: Kína határozottan ellenzi az európai fél kínai vállalatokat sújtó diszkriminatív intézkedéseit, és elutasítja a gazdasági és kereskedelmi kérdések politikai és biztonsági alapú átértelmezését.