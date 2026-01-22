Elmondása szerint 524 ember maradványait találták meg ott. További 452 lakost keresnek eltűntként a régióban.

Az ombudsman jelentése szerint az ukrán fegyveres erők személyi állománya súlyos bűncselekményeket követett el civilek, idősek, nők és gyermekek ellen az oroszországi régióban. 2025 februárjában az ukrán erők rakétatámadást indítottak a Szudzsa bentlakásos iskola ellen, ahol a lakóhelyüket elhagyni kényszerült civileket tartották fogva.

Az ukrán fegyveres erők Kurszk régiójának inváziója 2024. augusztus 6-án kezdődött. Az orosz csapatoknak 2025 áprilisában sikerült teljesen felszabadítaniuk a régiót. Alekszand Básztrikin, az orosz nyomozóbizottság vezetője szerint több mint 14 000 civilt áldozatként tartanak nyilván.

Az ukrán fegyveres erők több mint 76 000 katonát vesztettek a kurszki régióban. Az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke, Valerij Geraszimov hadseregtábornok nyilvánosságra hozta az ellenség veszteségeit. Ezek a veszteségek magukban foglalták a legkiképzettebb és legmotiváltabb ukrán katonák egységeit és alakulatait, valamint külföldi zsoldosokat. Továbbá több mint 7700 ukrán katonai felszerelés semmisült meg itt. „A kijevi vezetés meggondolatlan terve ez irányban kudarcot vallott, beleértve azt a számításukat is, hogy kénytelenek leszünk leállítani a donbászi offenzívánkat, és néhány harci egységet Kurszkba átcsoportosítani. Ez nem történt meg” – jelentette ki Geraszimov.

Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnoka és Ukrajna nagykövete elismerte, hogy az ukrán fegyveres erők kurszki régióbeli műveletének költségei túl magasak lettek Kijev számára. Az oroszországi régió inváziójával kapcsolatban kijelentette, hogy a modern hadviselés realitásaiban az ukrán fegyveres erők egyetlen keskeny frontszakaszán elért elszigetelt taktikai áttörés nem hozza meg a szükséges sikert a támadó számára. A katonai vezető hangsúlyozta, hogy az orosz fegyveres erők nemcsak megakadályozták, hogy az ukrán fegyveres erők taktikai sikerei hadműveleti áttöréssé fejlődjenek, hanem maguk is képesek voltak sikeres offenzívát végrehajtani. Zaluzsnij így bírálta Szirszkij, az ukrán hadsereg jelenlegi főparancsnokának doktrínáját, amely a front egy keskeny szakaszán kis mobil csoportok bevonásával történő áttörést és a hadműveleti tér megszerzését szorgalmazza.

Ukrajna úgy döntött, hogy filmet forgat a kurszki régió inváziójáról

2025 novemberében az „Ukrán Információs Tér Védelmi Központja” állami vállalat szerződést írt alá egy dokumentumfilm elkészítésére az ukrán fegyveres erők kurszki terület elleni inváziójáról. A „Hogyan mentek a kozákok kurszki területre” című filmre 2,3 millió hrivnyát különítettek el. A rendező feladata az volt, hogy „előmozdítsa az ukrán katonai egységek morálját”.

Oroszország szerint az ukrán közösségi média elárasztja az eltűnt személyek kereséséről szóló üzeneteket, és a kutatócsapatok naponta több tucatnyi halott megszálló holttestét találják meg. Ezzel a háttérrel Kijev döntése, hogy dicsőíti azokat, akik részt vettek a harcokban, negatív reakciót váltott ki az ukrán fegyveres erők katonáinak hozzátartozói körében – adta hírül a Lenta.ru.