Orbán Viktor üzent az ukrán elnöknek

A magyar miniszterelnök szerint nem fogják megérteni egymást

MH/ MTI
 2026. január 22. csütörtök. 17:59
Továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseket, de az ukrán emberek számíthatnak arra, hogy folytatni fogjuk Ukrajna ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy a menekülteket is segíteni fogjuk – írta Orbán Viktor miniszterelnök az ukrán elnöknek szóló válaszában, amelyet a Facebookon tett közzé.

Orbán Viktor üzent az ukrán elnöknek
Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: AFP/Mandel Ngan

„Kedves Volodimir! Úgy látom nem fogjuk megérteni egymást. Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja. Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút. Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad” – olvasható a bejegyzésben.

Hozzátette: „ezért hiába hízelegsz nekem, továbbra sem tudjuk támogatni a háborús erőfeszítéseidet. Az ukrán emberek természetesen válogatott sértéseid ellenére is számíthatnak rá, hogy folytatni fogjuk országod ellátását elektromos árammal és üzemanyaggal, ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogjuk. A többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja, ami neki jár. Viktor” – zárta bejegyzését a kormányfő.

