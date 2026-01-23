Nyugati alkatrészeket találtak a pusztító orosz drónok belsejében

Az ukrán hadsereg január elején lelőtt egy új típusú orosz drónt, a Geran-5-öt.

Az ukrán erők eddig két ilyen drónt semmisítettek meg, egyet Kijevi területen, egyet pedig a Dnyepr közelében. A második drón állapota lehetővé tette, hogy az ukrán hírszerzés azonosítsa a benne található alkatrészeket – írja a Mandiner.

A Geran-5 egyik legfontosabb érdekessége, hogy nyugati technológiájú mikrochipeket is tartalmaz, többek között amerikai és német gyártók termékeit.

A chipek az amerikai Texas Instruments-hez, a CTS Corporation-hoz, a Monolithic Power Systems-hez, valamint a német Infineon Technologies-hez köthetőek. Emellett a drón kínai gyártmányú navigációs vevőt is használ.

Az alkatrészek gyártási ideje alapján az egyik 2024 februárjában, a másik 2025 szeptemberében készült.

A mikrochipek Oroszországba való bejutását egy összetett kereskedelmi hálózat biztosítja, amely főként Kínából, Hongkongból, valamint kisebb ázsiai országokból juttatja az alkatrészeket az orosz hadiiparhoz.

Az ukrán kormány becslése szerint a nyugati gyártmányú chipek körülbelül 30%-a hamis vagy illegálisan gyártott, míg a maradék 70% eredeti, nyugati cégek ázsiai gyáraiból származik.