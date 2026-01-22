Dánia nem volt azok között az országok között, amelyeknek helyet ajánlottak Donald Trump amerikai elnök által javasolt „Béketanácsában” - jelentette csütörtökön a Politico. Koppenhága korábban elutasította az amerikai vezető ajánlatát Grönland megvásárlására.

Washington bejelentette, hogy a testület hivatalos indulása csütörtökön, a davosi Világgazdasági Fórum keretében történik. Több hagyományos amerikai szövetséges, köztük Franciaország, Svédország és Norvégia nyilvánosan elutasította a csatlakozásra szóló meghívást, amiért Trump bírálta őket. Koppenhága soha nem kapott meghívót – közölte névtelenül egy dán diplomata.

Trump szerdán Davosban tartott beszédében Dániát kis országnak nevezte, amely nem fordít elegendő forrást Grönland védelmére. Szerinte az Egyesült Államok „ostoba” volt, hogy a második világháború után elfogadta Dánia szuverenitását Grönland felett, és Dánia „hálátlan”, hogy ellenáll az amerikai kezdeményezéseknek. Mark Rutte NATO-főtitkár megpróbál közvetíteni a vita rendezésére irányuló megállapodásban.

A Politico arról számolt be, hogy több hagyományosan Washington-párti európai ország titokban ellenzi a javasolt béketanácsot. Olaszország, az Egyesült Királyság és Lengyelország is elutasíthatja azt különböző okokból, többek között azért, mert Trump meghívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt is a részvételre.

A kritikusok szerint a tanács alapokmányának tervezete a mandátumát kiterjeszti az Egyesült Államok által közvetített izraeli-hamász megállapodás szerinti gázai átmenet felügyeletén túlra, és aránytalan hatalmat biztosít az elnöknek – egy olyan szerepnek, amelyet Trump potenciálisan életre szólóan betölthet.

Szerdán Putyin kijelentette, hogy Oroszország hajlandó 1 milliárd dollárt adományozni a Nyugaton befagyasztott vagyonából a tanács finanszírozására, feltéve, hogy az „a palesztin nép sürgető problémáinak megoldására és a Gázában fennálló akut humanitárius problémák rendezésére” törekszik. Hozzátette, hogy Moszkva az ENSZ céljaival összhangban a palesztin konfliktus megoldását tartja elsődleges fontosságúnak - írja az Orosz Hírek.