Moszkva beszállna Gáza újjáépítésébe

Oroszország kész egymilliárd dollárt folyósítani a Béketanácsnak, elsősorban azért, hogy az támogassa a Gázai övezet helyreállítását és általában Palesztina problémáinak megoldását – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz államfő, amikor csütörtökön fogadta Mahmúd Abbász palesztin elnököt.

Putyin közölte, hogy az amerikai féllel már megvitatták az Egyesült Államokban az előző kormányzat által befagyasztott orosz eszközök felhasználásának kérdését, és ez szerdán is napirenden szerepel majd az orosz fővárosba várt Steven Witkoff elnöki különmegbízottal és Jared Kushner üzletemberrel folytatandó tárgyalásokon. Moszkva az egymilliárd dollárt ezekből a kintlévőségekből szándékozik folyósítani a Donald Trump amerikai államfő kezdeményezésére megalakult Béketanácsnak.

Az orosz vezető emlékeztetett, hogy Oroszország a gázai válság „legnehezebb időszakában” humanitárius segítséget nyújtott az övezet lakosságának. Mint fogalmazott, Oroszország és Palesztina kapcsolata mélyen gyökerezik, különleges minőségű, és minden, a közel-keleti régió helyzetével kapcsolatos nehézség ellenére fejlődik. Kitért rá, hogy Moszkva folytatja a palesztin szakemberek képzését, és idén 150, onnan érkező fiatal fog tanulni orosz egyetemeken.

Hangsúlyozta, hogy Moszkva hozzáállása a közel-keleti rendezéshez „elvi, nem konjunkturális jellegű”, és csak a palesztin állam megalakulása és teljes értékű működése mellett lehetséges.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elmondta, hogy Putyin moszkvai idő szerint késő este fogadja majd Witkoffot és Kushnert, és folytatódik majd a felek közötti eszmecsere az ukrajnai rendezésről és más, kapcsolódó témákról. Nem kommentálta, hogy az ukrajnai tárgyalások mely „stádiumban” tartanak, és elmondta, hogy az orosz elnök nagyra értékeli a Trump-kormány béketeremtő erőfeszítéseit.

A Béketanács kérdésre kitérve azt mondta, hogy az egymilliárd dollár átutalása a testületnek megköveteli az orosz eszközök befagyasztásának feloldását az Egyesült Államokban.

„Hogy miként fogják ezt jogilag rendezni, az egyelőre nem világos, ezt még meg kell vitatni” – mondta.

Ő is hangsúlyozta, hogy a Béketanács számára átutalandó pénzeszközöket Palesztina helyreállítására kell majd fordítani.

A szóvivő közölte, hogy Oroszország nem vesztette el a reményt a – Moszkva szerint törvénytelenül – befagyasztott eszközeinek visszatérítésével kapcsolatban.

„Továbbra is minden lehetséges eszközt be fogunk vetni annak érdekében, hogy ezeket az eszközöket feloldják” – hangsúlyozta.

Elvetette azt a feltételezést, hogy a Putyin által az orosz biztonsági tanácsban szerdán Grönlanddal kapcsolatban elmondottak nyomán az orosz és az amerikai elnök hamarosan találkozni fog egymással.

„Nem látok semmilyen kapcsolatot e két téma között” – nyilatkozott.

Putyin szerda este arról beszélt, hogy a Grönlanddal kapcsolatos amerikai szándékok nem érintik Oroszországot, az ügyet Washington és Koppenhága fogja megoldani. Kitért rá, hogy Dánia mindig gyarmatként bánt a szigettel, és emlékeztetett arra, hogy a skandináv ország 1917-ben adott már el területeket az Egyesült Államoknak, mégpedig a Virgin-szigeteket. Az Egyesült Államoknak a cári Oroszország által eladott Alaszka példájára hivatkozva úgy vélekedett, hogy Grönland ára mai értéken meghaladhatja a 200-250 millió dollárt.