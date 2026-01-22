Migránsterrorban élnek az ápolók Hollandiában

Hollandiában aránytalanul nagy számban vannak migránsok az egészségügyi és más, az emberekkel közvetlen kapcsolatban álló dolgozók elleni agresszió és erőszak gyanúsítottjai között – derült ki a holland Igazságügyi és Biztonsági Minisztérium, valamint a Tudományos Kutatási és Adatközpont (WODC) megbízásából készített elemzésből.

A tanulmányban a rendőrök, közterület-felügyelők, tűzoltók és mentősök elleni erőszakos cselekmények rendőrségi nyilvántartásait kötötték össze a holland statisztikai hivatal (CBS) anonimizált mikroadatival. Az adatbázis összesen 24 488 egyedi gyanúsítottat tartalmaz. Az elemzésben azt vizsgálták, hogy milyen gyakran szerepelnek az egyes országokból érkező gyanúsítottak a holland lakossághoz képest – írja a Mandiner.

A kutatást vezető Dr. Jan van de Beek holland közgazdász az adatokból kiolvasta, hogy a szomáliai és eritreai származású gyanúsítottak a számítások szerint körülbelül tizenötször gyakrabban szerepelnek az ilyen ügyekben, mint a holland származásúak. Szintén magas felülreprezentáltság volt kimutatható a marokkói, valamint a volt Holland Antillákról és Suriname-ból származó bevándorlók esetében is.

Ezzel szemben egyes európai országokból, például Németországból és Belgiumból származó gyanúsítottak aránya a holland átlag körül vagy az alatt maradt.

Az elemzésben hangsúlyozzák, hogy az erőszakos cselekmények elkövetését számos más tényező is befolyásolja: például az életkor, a nem, a társadalmi-gazdasági helyzet, valamint az alkohol- és droghasználat. Ugyanakkor Van de Beek szerint egyértelműen megállapítható, hogy bizonyos származási csoportoknál magasabb az erőszakos cselekmények kockázata.

A bevándorlással és integrációval kapcsolatos feszültségek nemrég egy amszterdami lakhatási program kapcsán is a figyelem középpontjába kerültek. Az úgynevezett Stek Oost projektben menekültek és diákok éltek együtt, ám az évek során több alkalommal is súlyos erőszakos és szexuális bűncselekményekről érkeztek jelentések.

A botrányok ellenére a városvezetés úgy döntött, hogy az eredeti tervek szerint, 2028-ig folytatja programot.