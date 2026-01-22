Magyarország ott van a Béketanács alapítói között

Ma Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják. Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon – írta a miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök a Davosban megrendezett Világgazdasági Fórum (WEF) éves találkozóján, a Béke Tanácsának ülésén, 2026. január 22-én

Orbán Viktor kiemelte, „A háború mindent veszélyeztet, amit az elmúlt másfél évtizedben felépítettünk. A háború inflációt, szankciókat, magas energiaárakat és a nemzetgazdaságok hanyatlását hozza magával”.

„Magyarország azonban nem vissza, hanem előre akar lépni. Ezért támogatunk és részvételünkkel erősítünk minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, és garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát. Ezen dolgozunk ma Davosban és este Brüsszelben” – írta Orbán Viktor.