Kombinált orosz légicsapás érte az ukrán elnök szülővárosát

Az orosz hadsereg kombinált rakéta– és dróncsapást mért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szülővárosára, a Dnyipropetrovszk megyei Krivij Rihre, az eddigi adatok szerint 11-en sérültek meg, köztük három gyerek – közölte Olekszandr Vilkul, a település védelmi tanácsának elnöke csütörtökön a Telegramon.

A közlés szerint Oroszország az éjszaka és a reggel folyamán drónokkal támadta a várost, majd ballisztikus fegyverekkel mért csapást. „Lakóövezetek és infrastrukturális létesítmények kerültek támadás alá” – írta Vilkul. Kiemelte, hogy nyolc sérültet szállítottak kórházba, köztük egy másfél éves kisfiút is. Két gyermek – egy nyolc és egy tízéves éves – közepesen súlyos állapotban mentővel kerültek a gyermekkórházba.

„Súlyosan megrongálódott egy kétemeletes lakóépület, valamint családi házak, adminisztratív épületek, infrastrukturális létesítmények és egy kulturális intézmény is. Mintegy tízezer háztartás maradt áram nélkül. Igyekszünk újraindítani a nagy kazánházakat, de a lakásokban hűvösebb lesz a csövek hűlése miatt” – figyelmeztetett a tisztségviselő. Hozzátette, hogy a városi vízmű rendszere részben generátorokra állt át. A hatóságok biztosították a lakosságot, hogy lesz vízellátás, de alacsonyabb nyomással.

Borisz Filatov, Dnyipro polgármestere közölte, hogy az orosz hadsereg csapást mért városára is, és eltalált egy lakóépületet. Részleteket a polgármester későbbre ígért.

Az ukrán légierő jelentése szerint 80-at semlegesítettek abból a 94 drónból, amelyekkel Oroszország az éjjel csapást mért Ukrajnára. Tíz csapásmérő pilóta nélküli repülőeszköz becsapódását rögzítették azonban tíz helyszínen, valamint roncsok lezuhanását négy helyen.

Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy az éjszaka ukrán egységek csapást mértek Oroszország krasznodari régiójában a Tamanynyeftyegaz olajterminálra, amely részt vesz az orosz fegyveres erők ellátásában. A tájékoztatása szerint robbanások és tüzek keletkeztek a létesítményben. A vezérkar közölte, hogy az orosz megszállás alatti Krím félszigeten három rádiólokációs állomásra, a szomszédos Herszon megyében pedig egy orosz drónraktárra mértek sikeres csapást.

Az Ukrinform ukrán állami hírügynökség a a norvég kormány hivatalos honlapján közzétett információra hivatkozva beszámolt arról, hogy Norvégia nemrég jelentős mennyiségű rakétát szállított Ukrajnának a NASAMS légvédelmi rendszerekhez. A rakéták számát Oslo nem hozta nyilvánosságra.