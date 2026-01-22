Kijevben továbbra is nagymértékű a fűtéskimaradás

Harmadik napja nincs fűtés mintegy háromezer többemeletes épületben Kijevben – számolt be csütörtökön az ukrán főváros polgármestere, Vitalij Klicsko.

A városi elöljáró a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közölte, hogy a városban továbbra is rendkívüli áramszünetek vannak.

Az áramellátási problémák Kijevben és a régióban 2025 végén kezdődtek, az energiaszolgáltató létesítmények súlyos károsodása miatt a fővárosi régióban.

Január 9-én Klicsko felszólította a lakosokat, hogy ha lehetséges, hagyják el a fővárost a fűtés- és áramellátási problémák miatt, rámutatva, hogy abban az időben a többlakásos házak fele fűtés nélkül maradt.

Négy nappal később azt mondta, hogy a város áramellátási helyzete romlott, az energiahiány még a kritikus infrastruktúra igényeinek kielégítésében is érezhető. Szerinte Kijevben a háború kezdete, 2022 februárja óta először alakult ki ilyen bonyolult helyzet az energetikai szektorban.

Január 20-án új robbanássorozat történt Kijevben. Ezt követően a fővárosban újabb áram-, fűtés- és vízellátási zavarok kezdődtek.

Vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be további három ukrajnai régióban – közölte a helyi média és a regionális energiaszolgáltatók. Ez utóbbiak adatai szerint a korlátozások most Kirovohrad és Mikolajiv megyékben vannak érvényben.

A Sztrana című lap arról írt, hogy vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be Vinnicja megyében.

Korábban a vészhelyzeti áramszünetekről Dnyipropetrovszk, Kijev, Odessza, Poltava, Szumi, Harkiv, Cserkaszi és Csernyihiv megyékből érkeztek hasonló hírek.

Az energetikai vészhelyzet bevezetése után Ukrajnában megtiltották a részletes jelentések közzétételét az energiarendszer állapotáról. Most a nemzeti energiavállalat, az Ukrenerho napi jelentéseiben csak annyit közölt, hogy „az ország több régiójában vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el”. Konkrét adatokat nem közöltek, a felhasználók a helyi szolgáltatók honlapjain tájékozódhatnak a saját régiójukról.

Egy másik beszámoló szerint meghalt egy 17 éves fiatal Ukrajna déli részén, Odessza régióban egy orosz drón támadásban. A terület kormányzója, Oleh Kiper a Telegramon azt írta: „Sajnos az ellenség éjszakai támadásának következtében egy 2009-ben született fiatal férfi halálos sérüléseket szenvedett”.

A kormányzó korábban arról számolt be, hogy drón csapódott be egy lakóház 18. és 19. emelete között, de nem robbant fel. Ötvennyolc embert, köztük nyolc gyermeket kimenekítettek a toronyházból.