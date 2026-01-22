Hollandia nincs felkészülve a heves esőzésekre

A korábbi intézkedések ellenére Hollandia még mindig nincs felkészülve a szélsőségesen nagy mennyiségű csapadék által okozott biztonsági kockázatokra, miközben a heves esőzések egyre gyakoribbá válnak az országban – közölte a Holland Biztonsági Tanács (OVV) jelentését ismertetve az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál csütörtökön.

A jelentés szerint a szélsőséges időjárási viszonyokra való felkészülést szolgáló holland intézkedések megvalósításának üteme elmarad attól, amellyel a záporok alkalmával lehulló csapadék mennyisége növekszik.

A heves esőzések már most is zavart okoznak a létfontosságú infrastruktúra működésében, és növelik a társadalmi bizonytalanságot – emelték ki. Számos régió „rendkívül sebezhető az áradásokkal szemben” – hívta fel a figyelmet a Holland Biztonsági Tanács, majd hozzátette: ezeken a területeken árvíznek kitett otthonok, bennük pedig veszélyeztetett lakosok élnek.

Az OVV szerint a holland kormány és az illetékes hatóságok alábecsülik a szélsőséges esőzés veszélyeit, ami azt jelenti, hogy az adminisztratív és politikai prioritások továbbra is alacsonyak. A jelenlegi intézkedések még mindig túl kis léptékűek, és „csak informális, nem pedig kötelező érvényű keretek között” hozzák meg azokat konkrét célok kitűzése nélkül – hangoztatták.

A jelentés szerint az esőzések vízhozamának mennyiségi növekedése nem új keletű probléma. Az urbanizáció miatt évek óta csökken a vízelvezető kapacitás, miközben egyértelmű, hogy a globális felmelegedés szélsőségesebb időjárási viszonyokat eredményez.

Az OVV a dokumentumban javasolta a csatornahálózat kapacitásának növelését, több víztároló létesítmény építését, valamint az energiaellátás és a kórházak elérhetőségének védelmét. Véleményük szerint a holland kormánynak a vonatkozó törvényeket is módosítania kellene konkrét követelmények megállapításával, hogy az otthonok, a kulcsfontosságú infrastruktúrák alkalmazkodjanak az éghajlatváltozás jelentette kihívásokhoz. Hangoztatták továbbá, hogy a Holland Királyi Meteorológiai Intézetnek (KNMI) szélesebb körben kellene megosztania a vízállásokkal és a stressztesztekkel kapcsolatos információkat.