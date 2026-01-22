Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok delegációi holnap, január 23-án találkoznak az Egyesült Arab Emírségekben. A találkozó két napig tart, jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a davosi fórumon. A találkozó témájáról a kijevi rezsim vezetője nem beszélt.

Január 22-én Zelenszkij találkozott Donald Trump amerikai elnökkel Davosban. A találkozó körülbelül egy órán át tartott. A beszélgetés végén az amerikai vezető békére szólított fel, kijelentve, hogy a konfliktusnak Oroszország és Ukrajna között véget kell vetni. Trump „jónak” értékelte a Zelenszkijjel való találkozót - írta meg az Orosz Hírek.