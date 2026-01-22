Külföld
Hamarosan tárgyalóasztalhoz ül Oroszország, Ukrajna és az USA
Már megvan a dátum és a helyszín is
Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és Vlagyimir Putyin
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Kay Nietfeld, Getty Images via AFP/Alex Wong, AFP/Pool/Gavriil Grigorov
Január 22-én Zelenszkij találkozott Donald Trump amerikai elnökkel Davosban. A találkozó körülbelül egy órán át tartott. A beszélgetés végén az amerikai vezető békére szólított fel, kijelentve, hogy a konfliktusnak Oroszország és Ukrajna között véget kell vetni. Trump „jónak” értékelte a Zelenszkijjel való találkozót - írta meg az Orosz Hírek.