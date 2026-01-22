Gyásznap Ausztráliában

December 15-én az Iszlám Állam nemzetközi terrorhálózat befolyása alatt álló két fegyveres - apa és fia - 15 embert ölt meg egy hanukaünnepségen a tengerparton, Sydney térségében, két áldozat magyar származású volt. Az ausztrál kormány terrorcselekménynek minősítette a támadást, amely évtizedekre visszamenőleg a legsúlyosabb volt az országban.

Anthony Albanese miniszterelnök csütörtökön megismételte, hogy a fegyveresek egyértelműen az ausztráliai zsidóság tagjai ellen intéztek támadást.

A kormányfő arra kérte az ország lakóit, hogy tartsanak egyperces néma megemlékezést, és ezt az időt szánják arra, hogy „alaposan átgondolják, mi történt, és adózzanak tisztelettel” az áldozatoknak.

A gyásznapra Sydney operaházánál félárbócra eresztették a zászlókat, és országszerte az alkalomhoz illően világították ki az épületeket.

Az ausztrál parlament a gyásznaphoz igazítva, kedden fogadta el a fegyverkorlátozással kapcsolatos új törvényt, és megkezdte a gyűlöletbeszéd elleni törvényjavaslat vitáját is.

A támadás elkövetői közül az apát a rendőrök a helyszínen lelőtték, a fiút terrorizmussal és többszörös gyilkossággal vádolják.