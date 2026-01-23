Grönland ügyében Amerika győzött?

Az Egyesült Államok mindent elért, amit Grönlanddal kapcsolatban célként kitűzött – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Davosban.

Az elnök a világgazdasági fórum helyszínén a Fox Business gazdasági televíziónak a Grönlandról született megállapodástervezetet értékelve kifejtette: célját úgy érte el, hogy az az Egyesült Államoknak nem jelent költséget.

„Mindent megkapunk, amit akartunk, teljes biztonságot, teljes hozzáférést mindenhez” – fogalmazott Donald Trump és hozzátette, hogy a Grönlandra vonatkozó amerikai jogok közé tartozhat a jövőben, hogy bármennyi katonai bázist és mindenfajta eszközt telepíthet a szigetre.

Az elnök hangsúlyozta, hogy Grönland integráns részét képezi majd az amerikai rakétavédelmi rendszernek, az úgynevezett „Aranykupolának” (Golden Dome). Kifejtette, hogy a hatalmas sarkvidéki sziget segítségével válhat teljessé az Egyesült Államok területének rakétavédelme.

Az elnök elmondta, hogy a Grönlandra vonatkozó egyezség részleteit még ki kell dolgozni, de a végső megállapodásnak nem lesz időkorlátja.

Trump egyben megismételte, hogy az Egyesült Államok védelmi költségvetése 2027-ben 1500 milliárd dollárra emelkedik, aminek fedezetét a vámokból érkező bevétel adja.

Az elnök az európai partnerekkel fennálló viszonnyal kapcsolatban és az őt grönlandi tervei miatt ért nyugat-európai kritikákra reagálva úgy fogalmazott, hogy „jól kijövünk egymással, de mindig volt egy vitám arról, hogy mi mindig ott leszünk számukra, de vajon ők ott lesznek-e számunkra”, majd hozzátette, hogy a kapcsolatoknak „kölcsönöseknek” kell lenniük.

Trump a megállapítást megismételte a NATO szövetségesi viszonyrendszerrel kapcsolatban, megjegyezve, hogy a szervezet költségeinek nagy részét a múltban az Egyesült Államok fedezte. „Mindig mondtam, hogy vajon ott lesznek-e, ha valaha is szükségünk lesz rájuk? Ebben nem vagyok biztos” – fogalmazott az amerikai elnök Davosban.