Úgy tűnik, hogy a grönlandi apokalipszis elhárult: megvan valamiféle megállapodás. Ám a számla érkezik. Nem tudjuk, mit kap az Egyesült Államok – ritka földfémek kitermelési jogát, még pár évtizedig a jégtakaró alatt heverő olajat, esetleg a korlátlan bázisépítés jogát, vagy szuverén uralmat a hatalmas Grönland néhány apró sarka felett. De valamit kap, és az láthatóan nem egész Grönland. Szóval, ha az ár nem nagyon megalázó, akkor Európa győzött – írja a Mandiner.

Trump félrekalkulálhatott valamit. Akár jó, akár rossz hiszemben kezdte meg az Egyesült Államok ötödik grönlandi manőverét, mindenképp abból kellett kiindulnia, hogy Európa gyenge. Jóhiszemű értelmezés szerint Európa gyengesége miatt kellett volna az USA-nak előre átvennie Grönlandot, hogy az Európa gyengülésével párhuzamosan egyre hajózhatóbbá és bányászhatóbbá váló szigetet annak idején elrettentéssel és kemény katonai erővel is meg tudja védeni.

Rosszhiszemű értelmezés szerint Európa gyengesége miatt megtehette volna az USA, hogy csak úgy elveszi a grönlandi kincsesbányát.

Jó hír, hogy ezt a gyengeséget – ami valóban létezik – Trump túlbecsülte. Dánia, bár odahaza minden bizonnyal remegett a félelemtől, kívülről látható módon nem ijedt meg (sőt, Grönland sem). Mégsem bizonyultunk elég gyengéknek ahhoz, hogy akár el kelljen, akár el lehessen venni Grönlandot.

Az amerikai elnökben pedig minden jel szerint több a bölcs belátás: észrevette az elemzési hibát, és minden valószínűség szerint arcvesztés nélkül, kis győzelemnek eladható módon levonul a nyerhetetlen pályáról.