Erősödnek a transzatlanti kapcsolatok?

Dánia és Grönland nyitott az együttműködésre az Egyesült Államokkal

MH/ MTI
 2026. január 23. péntek. 6:06
Dánia és Grönland nyitott az együttműködésre az Egyesült Államokkal az 1951-es védelmi megállapodásuk továbbfejlesztése érdekében – jelentette ki Mette Frederiksen dán miniszterelnök Brüsszelben csütörtökön.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök (középen) a sajtóhoz szól, miközben megérkezik az Európai Tanács ülésére, amelyen a transzatlanti kapcsolatok legújabb fejleményeit vitatják meg, Brüsszelben
Fotó: Ludovic MARIN / AFP

Az Európai Tanács transzatlanti kapcsolatokkal foglalkozó rendkívüli ülésére érkezve Frederiksen emlékeztetett az 1951-ben Washington és Koppenhága között létrejött védelmi szerződésre, amelyben az Egyesült Államok vállalta, hogy megvédi a szigetet egy esetleges agressziótól, majd kijelentette: Dánia lehetővé tette az amerikaiak számára, hogy katonai bázisokat hozzanak létre Grönlandon.

„Ha ezt a megállapodást ki lehet bővíteni, azt biztosan nem utasítanánk el sem a dán, sem a grönlandi fél részéről” – fogalmazott a dán kormányfő.

