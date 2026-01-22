Donald Trump: Összetett a Grönlandról szóló megállapodás tervezet

Donald Trump elmondta, hogy tervezet érinti a teljes Északi-sarkvidéket, beleértve Grönlandot, valamint a megerősített biztonságot és egyéb kérdéseket is. Egyben utalt arra, hogy az egyezségben szó lehet ásványkincsekről, valamint az Egyesült Államok kiépülő teljes rakétavédelmi rendszeréről, az úgynevezett "aranykupoláról".

Az elnök kijelentette, hogy olyan megoldás körvonalazódik, amilyen egyezséget el akart érni, és annak időtartama "örökre" szól majd.

Donald Trump megerősítette, hogy miután a Grönlandról szóló megállapodás kilátásba került, eltekint több nyugat-európai országra februártól tervezett vám bevezetésétől. Az elnök a hét elején jelentette be, hogy vámot vezet be azon európai államokra, amelyek elutasítják törekvését, hogy Grönland az Egyesült Államok fennhatósága alá kerüljön.