Donald Trump: Nagyjából azt tehetünk, amit akarunk

Trump azt mondta, hogy miután megalakult a Béketanács, „nagyjából azt tehetünk, amit akarunk”, és az Egyesült Nemzetekkel együttműködve fog működni.

Orbán Viktor (b), Magyarország miniszterelnöke, Prabowo Subianto (j) Indonézia elnöke és Donald Trump amerikai elnök (k) a Davosban megrendezett Világgazdasági Fórum (WEF) éves találkozóján, 2026. január 22-én

Az aláírási ünnepség a Béketanács alapító tagjainak színpadra lépésével kezdődött. Ide tartozik többek között Javier Milei argentin elnök és Orbán Viktor miniszterelnök is. Ezután lépett Donald Trump amerikai elnök a színpadra.

A nemzetközi szervezettel szembeni ismételt bírálatai ellenére Trump azt mondta, hogy „óriási potenciál” rejlik az ENSZ-ben.

Trump szerint a Béketanács és az ENSZ erőfeszítéseinek egyesítése „valami nagyon-nagyon egyedülálló a világ számára”, és „az első lépés egy fényesebb nap felé a Közel-Kelet számára”.

Trump szerint képes lehet a Béketanács „az egyik legjelentősebb testületté válni, amelyet valaha létre hoztak”, hozzátéve, hogy „megtiszteltetésnek” érzi, hogy elnöke lehet.

„Gyönyörűen működik... szinte minden ország részese akar lenni” – tette hozzá.

Emlékeztetőül, az Egyesült Királyság Vlagyimir Putyin orosz vezető esetleges részvételével kapcsolatos aggodalmak miatt tartózkodik a Béketanácshoz való csatlakozástól.

Hétfőn Trump 200%-os vámot vetett ki a francia borokra, miután Emmanuel Macron elnök nem csatlakozott a tervhez.

Nemzetközi fronton tett lépéseit dicsérve Trump megemlítette az iráni nukleáris létesítmények elleni tavaly nyári csapásokat, amelyek szerinte „felszámolták” az ország nukleáris kapacitását.

„Irán beszélni akar, és beszélni is fog” – tette hozzá Trump, mielőtt a szíriai Iszlám Állam elleni műveletekről beszélne.

Trump ezután azt mondta, hogy „sok jó dolog történik”, és, hogy az Európát, Amerikát és a Közel-Keletet fenyegető veszélyek „valóban csillapodnak” – írta meg a BBC.

„Mindössze egy évvel ezelőtt még lángokban állt a világ, sokan nem tudtak róla” – tette hozzá.