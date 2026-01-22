Külföld
Donald Trump: Nagyjából azt tehetünk, amit akarunk
A világ vezetői aláírták a Béketanács alapító okiratát
Az aláírási ünnepség a Béketanács alapító tagjainak színpadra lépésével kezdődött. Ide tartozik többek között Javier Milei argentin elnök és Orbán Viktor miniszterelnök is. Ezután lépett Donald Trump amerikai elnök a színpadra.
A nemzetközi szervezettel szembeni ismételt bírálatai ellenére Trump azt mondta, hogy „óriási potenciál” rejlik az ENSZ-ben.
Trump szerint a Béketanács és az ENSZ erőfeszítéseinek egyesítése „valami nagyon-nagyon egyedülálló a világ számára”, és „az első lépés egy fényesebb nap felé a Közel-Kelet számára”.
Trump szerint képes lehet a Béketanács „az egyik legjelentősebb testületté válni, amelyet valaha létre hoztak”, hozzátéve, hogy „megtiszteltetésnek” érzi, hogy elnöke lehet.
„Gyönyörűen működik... szinte minden ország részese akar lenni” – tette hozzá.
Emlékeztetőül, az Egyesült Királyság Vlagyimir Putyin orosz vezető esetleges részvételével kapcsolatos aggodalmak miatt tartózkodik a Béketanácshoz való csatlakozástól.
Hétfőn Trump 200%-os vámot vetett ki a francia borokra, miután Emmanuel Macron elnök nem csatlakozott a tervhez.
Nemzetközi fronton tett lépéseit dicsérve Trump megemlítette az iráni nukleáris létesítmények elleni tavaly nyári csapásokat, amelyek szerinte „felszámolták” az ország nukleáris kapacitását.
„Irán beszélni akar, és beszélni is fog” – tette hozzá Trump, mielőtt a szíriai Iszlám Állam elleni műveletekről beszélne.
Trump ezután azt mondta, hogy „sok jó dolog történik”, és, hogy az Európát, Amerikát és a Közel-Keletet fenyegető veszélyek „valóban csillapodnak” – írta meg a BBC.
„Mindössze egy évvel ezelőtt még lángokban állt a világ, sokan nem tudtak róla” – tette hozzá.