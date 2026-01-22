Csak Dánia és Grönland hozhat döntéseket az őket érintő ügyekben

Mette Frederiksen hangsúlyozza, hogy „nem tárgyalhatunk a szuverenitásunkról”, miközben az Egyesült Államok elnöke hátralép az északi-sarki sziget miatti kereskedelmi háború széléről.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök üdvözölte a Donald Trump amerikai elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár közötti tárgyalásokat, amelyek Grönlandról szóló „jövőbeli megállapodás keretrendszeréhez” vezettek, de hangsúlyozta, hogy a sziget szuverenitása nem képezheti vita tárgyát.

„A NATO teljes mértékben tisztában van Dánia álláspontjával. Politikailag mindenről tárgyalhatunk – biztonságról, beruházásokról, gazdaságról. De a szuverenitásunkról nem tárgyalhatunk” – mondta Frederiksen egy csütörtök reggel közzétett nyilatkozatában.

„Úgy tájékoztattak, hogy ez sem történt meg. És természetesen csak Dánia és Grönland hozhat döntéseket a Dániát és Grönlandot érintő ügyekben” – tette hozzá. „A Dán Királyság továbbra is konstruktív párbeszédet keres szövetségeseivel arról, hogyan erősíthetjük meg az Arktisz biztonságát, beleértve az Egyesült Államok Aranykupoláját is, feltéve, hogy ez területi integritásunk tiszteletben tartásával történik.”

Frederiksen lelkesedése akkor hangzott el, amikor Trump megpróbálta enyhíteni a hetek óta tartó gyújtó hangvételű retorikáját Grönlanddal kapcsolatban, jelezve, hogy nyitott a tárgyalásokra, miközben visszakozott az európai szövetségesekkel szembeni erőszakkal vagy vámokkal való fenyegetéstől a sziget megszerzése érdekében.

Frederiksen azt is kijelentette, hogy az északi-sarkvidéki biztonság a teljes NATO-szövetség ügye, és üdvözölte a NATO vezetése és Washington közötti megbeszéléseket, jelezve a nyitottságot az Arany Kupola rakétavédelmi rendszer telepítésére, „feltéve, hogy ez területi integritásunk tiszteletben tartásával történik”.

A davosi Világgazdasági Fórumon Trump azt mondta, hogy „óriási tisztelettel” tekint Grönland és Dánia népére, de hozzátette, hogy „minden NATO-szövetségesnek kötelessége megvédeni a saját területét”.

Később Trump azt nyilatkozta, hogy Rutte-val közösen kidolgoztak egy „jövőbeli megállapodás keretét Grönlandról”, és visszakozott a korábbi vámfenyegetéseitől, amelyeket azokkal az EU-tagállamokkal szemben fogalmazott meg, amelyek ellenezték őt ebben a kérdésben.

A megfigyelők megkönnyebbültek, miután Trump kijelentette, hogy nem fog „erőt” alkalmazni Grönland megszerzése érdekében, de „azonnali tárgyalásokat” követelt az érintett európai országokkal – írta meg a Politico.