Célkeresztbe került a német kancellár?

Aktivisták akarták megrongálni a Friedrich Merz magángépét

MH/ MTI
 2026. január 22. csütörtök. 16:47
A gyanú szerint Friedrich Merz német kancellár magángépét akarta megrongálni az a három ember, akiket a német rendőrség közlése szerint az arnsbergi repülőtér hangárjában vettek őrizetbe szerda éjszaka.

Célkeresztbe került a német kancellár?
Aktivisták csaphattak le Friedrich Merz magángépére
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Michael Kappeler

Az arnsbergi ügyészség tájékoztatása szerint a három német állampolgárt – két nőt és egy férfit – bitrokháborításért tartóztatták le, mivel az éjszaka folyamán jogosulatlanul hatoltak be a repülőtérre, és feltehetően a kancellár magánrepülőjének megrongálását tervezték.

A tavaly májusban hivatalba lépett Merz gyakorlott pilóta, és bár ideje nagy részét Berlinben tölti, állandó lakhelye továbbra is a fővárostól mintegy 400 kilométerre fekvő Arnsberg.

A rendőrség azért lépett akcióba, mert kiderült, hogy egy sofőr, aki útbaigazítást kért a repülőtérre, egy ismert baloldali aktivista. A rendőrök ezt követően kutatták át a repülőteret, ahol megtalálták a három illetéktelen behatolót.

Az akció elkövetőjeként az Ellenállás Kollektíva (Resistance Collective) csoport jelentkezett, azzal indokolva, hogy tiltakozásképpen akarták a földön tartani Merz magánrepülőgépét.

