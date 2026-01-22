Belgium növeli az önként hazatérő szíriaiak támogatását

Belgium a reintegrációs támogatás növelésével önkéntes hazatérésre kívánja ösztönözni az országban menedéket kérő szíriaiakat – ismertette Anneleen Van Bossuyt belga szövetségi menekültügyi és migrációs miniszter bejelentését a Belga nevű belga hírügynökség csütörtökön.

A beszámoló szerint Van Bossuyt a belga szövetségi parlamentben közölte, hogy az önkéntes visszatérés Szíriába reális, mivel a Bassár el-Aszad elnök vezette kormányzat immár több mint egy éve távozott a hatalomból.

A belga kormány szándékai szerint azok, akik önként térnek vissza hazájukba, magasabb reintegrációs támogatást kapnak. Ez – mint a miniszer elmondta – nem készpénz kifizetését jelenti, hanem gyakorlati segítségnyújtást Szíriában, például lakhatás, képzés, orvosi ellátás, vagy kisvállalkozás indításának támogatását. A részben uniós finanszírozású támogatást partnerszervezeteken keresztül juttatják az igénylőknek – mondta.

Részleteket közölve Van Bossuyt közölte: az összeg nagysága attól függ, hogy az érintettek milyen gyorsan döntenek úgy, hogy visszatérnek Szíriába és milyen hamar valósítják meg azt. Azon szíriaiak, akiknek a menedékjogi eljárása még folyamatban van, legfeljebb ötezer eurót kaphatnak. Akik azonban tovább maradnak a belga menekültügyi rendszerben, kisebb összeghez juthatnak. A jelenleg illegálisan Belgiumban tartózkodó szíriaiak mintegy háromezer euró érétékben részesülhetnek támogatásban.

A miniszter kiemelte, hogy az intézkedés segítené az embereket életük újrakezdésében Szíriában, miközben csökkentené Belgium menekültügyi költségeit. Hozzátette, hogy a kényszerű visszaküldés továbbra is folytatódik azok esetében, akik nem hajlandóak együttműködni az illetékes hatóságokkal, különös tekintettel az bűnelkövetőkre és az illegálisan tartózkodókra – tette hozzá a belga menekültügyi és migrációs miniszter a belga hírügynökség szerint.

A belga szövetségi menekültügyi ügynökség (Fedasil) adatai szerint 2025. január 1-je óta 159 szíriai tért vissza Belgiumból hazájába. Az ügynökség minden menedékkérő, elutasított kérelmező, illetve tartózkodási engedély nélküli számára önkéntes visszatérési programokat irányít, amelyek a hazatérés minden költségét magukban foglalják.