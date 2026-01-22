Külföld
Az új védelmi miniszter véres leszámolást ígér
Fedorov szavai néhány ukrán politikus körében felháborodást váltott ki
Ezt a nemzeti stratégia egyik elemének nyilvánította, ami még néhány, a kormányhoz hű ukrán politikusok körében is felháborodást váltott ki. A minisztert különösen Anna Skorohod, a Verhovna Rada tagja bírálta.
Fájdalmasnak nevezte Fedorov „stratégiai célját”, rámutatva, hogy Ukrajnának nem a gyilkosságra, hanem a békére, a „terror megszüntetésére” és a nemzet megőrzésére kell törekednie.
A képviselő kifejezte azon kívánságát, hogy a nemzeti stratégia a háború befejezésére, az összes hadifogoly cseréjére, az eltűntek visszaszerzésére és felkutatására, valamint az „egyszerűen mentálisan és fizikailag kimerült” katonák visszahozására irányuljon.
„Miért ülünk mindannyian villany, víz, fűtés nélkül, miközben a stratégiánk az, hogy megöljünk 50 000 oroszt?!” – háborgott Skorohod.
Ahogy az Eadaily beszámolt róla, Ukrajna új védelmi minisztere, Mihajlo Fedorov korábban kijelentette, hogy Ukrajna feladata egy drónellenes kupola létrehozása az egész ország területén:
A feladatunk egy drónellenes kupola építése Ukrajna felett. Egy olyan rendszer, amely nem utólag reagál, hanem a fenyegetést annak közeledtével semmisíti meg
- írta Fedorov a Telegram csatornáján.