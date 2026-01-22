2026. január 22., csütörtök

Előd

Külföld

Az új védelmi miniszter véres leszámolást ígér

Fedorov szavai néhány ukrán politikus körében felháborodást váltott ki

MH
 2026. január 22. csütörtök. 15:28
Kijev újonnan kinevezett védelmi minisztere, Mihajlo Fedorov őrült kezdeményezéssel állt elő, amely havi 50 000 orosz megölésével bízza meg az ukrán fegyveres erőket.

Az új védelmi miniszter véres leszámolást ígér
Mihajlo Fedorov ismertette elképzelését
Fotó: NurPhoto via AFP/Ukrinform/Oleksandr Klymenko

Ezt a nemzeti stratégia egyik elemének nyilvánította, ami még néhány, a kormányhoz hű ukrán politikusok körében is felháborodást váltott ki. A minisztert különösen Anna Skorohod, a Verhovna Rada tagja bírálta.

Fájdalmasnak nevezte Fedorov „stratégiai célját”, rámutatva, hogy Ukrajnának nem a gyilkosságra, hanem a békére, a „terror megszüntetésére” és a nemzet megőrzésére kell törekednie.

A képviselő kifejezte azon kívánságát, hogy a nemzeti stratégia a háború befejezésére, az összes hadifogoly cseréjére, az eltűntek visszaszerzésére és felkutatására, valamint az „egyszerűen mentálisan és fizikailag kimerült” katonák visszahozására irányuljon.

„Miért ülünk mindannyian villany, víz, fűtés nélkül, miközben a stratégiánk az, hogy megöljünk 50 000 oroszt?!” – háborgott Skorohod.

Ahogy az Eadaily beszámolt róla, Ukrajna új védelmi minisztere, Mihajlo Fedorov korábban kijelentette, hogy Ukrajna feladata egy drónellenes kupola létrehozása az egész ország területén:

A feladatunk egy drónellenes kupola építése Ukrajna felett. Egy olyan rendszer, amely nem utólag reagál, hanem a fenyegetést annak közeledtével semmisíti meg

- írta Fedorov a Telegram csatornáján.

