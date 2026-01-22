Az IMF igazgatója hajmeresztő kijelentéseket tett Ukrajna kapcsán

Kristalina Georgieva meghökkentő nyilatkozata szerint Ukrajnában el kell törölni a rezsitámogatást és egyre inkább tolni kell az országot az Európai Unióba való csatlakozás felé. Kijelentései pont abban az időszakban hangzanak el, amikor az érintett ország háborúban áll és korszakának legnagyobb energiaválságát éli át.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója, Kristalina Georgieva a davosi Világgazdasági Fórumon tett nyilatkozata szerint Ukrajnának tovább kell vinnie a gazdasági átalakításokat a növekedés fenntartásához – számolt be cikkében az Origo.

Az IMF vezetője szerint Ukrajnában meg kell szüntetni a lakossági rezsitámogatásokat.

„Még mindig támogatott az elektromos áram és a fűtés. De ennek meg kell szűnnie. A költségvetési helyzet tekintetében továbbra is van tennivaló. Jelenleg azt vizsgáljuk, hogyan lehet igazságosabbá tenni az adóztatás terheinek megosztását, és ez nem könnyű feladat, de meg kell valósítani” – mondta.

Ezalatt Ukrajna teljes káoszba süllyed az energiaválság közepette

Korábban kiterjedt orosz csapás érte Kijevet és több ukrán várost. Ukrajna lakossága már így is rendkívüli hideggel és fokozódó energiahiánnyal küzdött, amit a mostani események tovább súlyosbítanak. A támadások az energetikai infrastruktúrát célozták, áramszüneteket és közlekedési korlátozásokat okozva a fővárosban. Több tízezren néznek szembe a téli éjszakákkal fűtés és áram nélkül.

Ukrajna uniós csatlakozását erőltetik

Georgieva kiemelte: el kell távolítani minden akadályt, amely fékezi a magánszektor fejlődését, különös tekintettel a biztonsági környezetre és a munkaerő elérhetőségére. Hozzátette, hogy az IMF kész gyakorlati segítséget nyújtani Ukrajnának, például az állampolgárok hazatérésének ösztönzésében, valamint a strukturális munkanélküliség kezelésében.

Az IMF vezetője sürgette Ukrajna uniós csatlakozásának lezárását is észszerű időn belül, mivel az Európai Unió „mágnesként” vonzza a gazdaságot, és elősegíti a teljes európai integrációt.

Szavai szerint az ország a válság ellenére több területen jobb teljesítményt nyújt, mint korábban.

Az IMF 2025 közepén jelezte, hogy a lakossági gáz- és áramtarifák nagyjából a piaci ár felét tették ki – írta meg a Magyar Nemzet.