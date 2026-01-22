Külföld
Az IMF igazgatója hajmeresztő kijelentéseket tett Ukrajna kapcsán
Az ország teljes káoszba süllyed az energiaválság közepette
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója, Kristalina Georgieva a davosi Világgazdasági Fórumon tett nyilatkozata szerint Ukrajnának tovább kell vinnie a gazdasági átalakításokat a növekedés fenntartásához – számolt be cikkében az Origo.
Az IMF vezetője szerint Ukrajnában meg kell szüntetni a lakossági rezsitámogatásokat.
„Még mindig támogatott az elektromos áram és a fűtés. De ennek meg kell szűnnie. A költségvetési helyzet tekintetében továbbra is van tennivaló. Jelenleg azt vizsgáljuk, hogyan lehet igazságosabbá tenni az adóztatás terheinek megosztását, és ez nem könnyű feladat, de meg kell valósítani” – mondta.
Ezalatt Ukrajna teljes káoszba süllyed az energiaválság közepette
Korábban kiterjedt orosz csapás érte Kijevet és több ukrán várost. Ukrajna lakossága már így is rendkívüli hideggel és fokozódó energiahiánnyal küzdött, amit a mostani események tovább súlyosbítanak. A támadások az energetikai infrastruktúrát célozták, áramszüneteket és közlekedési korlátozásokat okozva a fővárosban. Több tízezren néznek szembe a téli éjszakákkal fűtés és áram nélkül.
Ukrajna uniós csatlakozását erőltetik
Georgieva kiemelte: el kell távolítani minden akadályt, amely fékezi a magánszektor fejlődését, különös tekintettel a biztonsági környezetre és a munkaerő elérhetőségére. Hozzátette, hogy az IMF kész gyakorlati segítséget nyújtani Ukrajnának, például az állampolgárok hazatérésének ösztönzésében, valamint a strukturális munkanélküliség kezelésében.
Az IMF vezetője sürgette Ukrajna uniós csatlakozásának lezárását is észszerű időn belül, mivel az Európai Unió „mágnesként” vonzza a gazdaságot, és elősegíti a teljes európai integrációt.
Szavai szerint az ország a válság ellenére több területen jobb teljesítményt nyújt, mint korábban.
Az IMF 2025 közepén jelezte, hogy a lakossági gáz- és áramtarifák nagyjából a piaci ár felét tették ki – írta meg a Magyar Nemzet.