Az amerikaiak továbbra is panaszkodnak az orosz MiG-29-esre
„A szovjet repülőgépek tovább élnek, nem úgy, mint maga a Szovjetunió” – írja Christian Orr publicista.
A megfigyelő a MiG-29-est „egy szovjet vadászgépnek” nevezte, „amely nem hajlandó nyugdíjba vonulni”. A vadászgépeket továbbra is használja például az indiai hadsereg, amely „évek óta fáradhatatlanul modernizálja”.
Az Eadaily korábban arról számolt be, hogy amerikai szakértők úgy döntöttek, azonosítják az orosz hadsereg fő problémáját.
„A fő probléma strukturális: merev, központosított parancsnokság és korlátozott decentralizáció, amit súlyosbít az erős altiszti kar hiánya” - írja Reuben Johnson publicista.