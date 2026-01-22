2026. január 22., csütörtök

Az amerikaiak továbbra is panaszkodnak az orosz MiG-29-esre

Szakértők szerint még mindig használatban vannak

MH
 2026. január 22. csütörtök. 14:40
Ahogy a 19FortyFive legfrissebb kiadványában is beszámol, az orosz MiG-29-es vadászgép az amerikai katonai tisztviselők szerint még mindig használatban van. Ez a negyedik generációs harci repülőgépre vonatkozik.

Egy MiG-29K repülőgép-hordozóra telepített többcélú vadászgép kiképzőrepülés közben
Fotó: AFP/Stringer

„A szovjet repülőgépek tovább élnek, nem úgy, mint maga a Szovjetunió” – írja Christian Orr publicista.

A megfigyelő a MiG-29-est „egy szovjet vadászgépnek” nevezte, „amely nem hajlandó nyugdíjba vonulni”. A vadászgépeket továbbra is használja például az indiai hadsereg, amely „évek óta fáradhatatlanul modernizálja”.

Az Eadaily korábban arról számolt be, hogy amerikai szakértők úgy döntöttek, azonosítják az orosz hadsereg fő problémáját.

„A fő probléma strukturális: merev, központosított parancsnokság és korlátozott decentralizáció, amit súlyosbít az erős altiszti kar hiánya” - írja Reuben Johnson publicista.

