Az amerikai elnök kezdeményezésére a NATO-n belül munka kezdődik a teljes Északi-sarkvidék védelmének növeléséről, ami Grönland biztonságára is választ ad - jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára szerdán, miután Davosban kétoldalú megbeszélést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel.

Mark Rutte NATO-főtitkár: Donald Trump kezdeményezésére a NATO-n belül munka kezdődik a teljes Északi-sarkvidék védelmének növeléséről

Az észak-atlanti szövetség főtitkára a Fox News amerikai hírtelevíziónak a világgazdasági fórum helyszínétől adott interjúban hangsúlyozta, hogy az északi sarkkörön túl fekvő térség kollektív védelmét vitatta meg az amerikai elnökkel.

„Megvitattuk, miként tudjuk átültetni a gyakorlatba az elnök elképzelését Grönland védelméről, de nem csak Grönland, hanem a teljes Északi-sarkvidék védelméről” - fogalmazott Mark Rutte.

Egyben jó kiinduló egyezségnek nevezte az amerikai elnökkel folytatott megbeszélés eredményét, amely alap a további munkára, és hozzátette, hogy az Északi-sarkvidék védelme érdekében sok tennivaló van, mert ott Oroszország és Kína egyre aktívabb.

Mark Rutte azt mondta, hogy megbeszélésén nem merült fel Grönland hovatartozásának ügye és Donald Trump igénye arra, hogy a sziget az Egyesült Államok részévé váljon.