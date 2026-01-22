2026. január 23., péntek

Előd

A háborús uszítóknak fogynak a lehetőségeik

Dmitrijev kommentálta az IMF igazgató beszédét

MH
 2026. január 22. csütörtök. 22:35
Az ukrajnai konfliktus folytatásának támogatói kimerítették a harcok elhúzásának lehetőségeit – közölte Kirill Dmitrijev, az orosz elnök külföldi befektetési és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja.

A háborús uszítóknak fogynak a lehetőségeik
Kirill Dmitriev, a külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős elnöki különmegbízott
Fotó: AFP/Drew Angerer

„A háborús uszítóknak fogynak a lehetőségeik az ukrajnai háború folytatására. Ezért most azt javasolják az ukránoknak, hogy egyszerűen „higgyenek magukban… és reggelenként ordítsanak, mint az oroszlánok” – írta az X-en.

Dmitrijev így kommentálta Krisztalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatójának a davosi Világgazdasági Fórumon elhangzott beszédét. Georgieva azt tanácsolta az ukránoknak, hogy „ordítsanak reggelente”, hogy magabiztosságra tegyenek szert – írta meg az oroszhirek.hu.

