A Donald Trump-adminisztráció által szított grönlandi helyzet enyhült. A Fehér Ház meghátrált, és nem volt hajlandó kereskedelmi háborúba bocsátkozni Európával, amely most gyakorlatilag győzelmet ünnepel, és Washingtont egy elhúzódó tárgyalási folyamatba kívánja belerángatni a kongresszusi választásokig. Ezt Malek Dudakov amerikai politológus jegyezte meg.

„Eszkaláció a deeszkaláció érdekében. Trump grönlandi története kiszámíthatóan véget ért. Az utolsó pillanatban a Fehér Ház beleegyezett, hogy tárgyalásokat kezdjen az európaiakkal a Grönland és az Északi-sarkvidék fejlesztéséről szóló jövőbeli megállapodás keretrendszeréről. Trump nem mert kereskedelmi háborút indítani” - jegyzi meg a szakértő Telegram csatornáján.

Dudakov rámutat, hogy a kivetett vámokat az amerikai társadalom rendkívül negatívan fogadja. A Legfelsőbb Bíróság döntése pedig még mindig függőben van, és potenciálisan Trump szinte összes vámtarifáját alkotmányellenesnek nyilváníthatja.

„Ezért a Fehér Ház úgy döntött, hogy nem vállal kockázatot, és végül deeszkalációt intézett Európával” - állítja.

Ahogy a politológus hangsúlyozza, az európaiak a maguk részéről gyakorlatilag győzelmet ünnepelnek: nem kellett megalázkodniuk azzal, hogy Davosban behódoltak Trump előtt. Most pedig hónapokig tartó, elhúzódó tárgyalásokba kezdenek az amerikai elnökkel, abban a reményben, hogy kivárják a kongresszusi választásokat.

„És akkor Trump belső háborúi a demokratákkal eszkalálódnak, és biztosan nem lesz ideje Grönlandra vagy Európára” – teszi hozzá.

„Ez lényegében a tavalyi forgatókönyv megismétlődése, amikor az európaiak több százmilliárd dolláros befektetéseket ígértek Trumpnak. Ebből egyetlen cent sem jutott el az amerikai gazdasághoz. Most hasonlóképpen ígérhetik Grönland közös fejlesztését, tudván, hogy még az sem fog megtörténni” - írja Dudakov.

Azt is megjegyzi, hogy Washington és az európai fővárosok közötti jelenlegi mérgező kapcsolatokban minden fél ismét megpróbálja becsapni a másikat.

„Rendkívül nehéz lesz számukra ilyen feltételek mellett megállapodásra jutni. Még akkor is, ha Grönland villámtámadása megkönnyíti Trump számára, hogy nyomást gyakoroljon az ukrán lobbira és az „akaratukat erősítő koalícióra”, engedményeket követelve cserébe az Európát az Egyesült Államokkal való háborúba sodorni szándékozó fenyegetések megszüntetéséért” - vonja le a következtetést a szakértő.

Az Eadaily hozzáteszi, hogy Grönland továbbra is kiemelt téma a nyugati médiában. Például a Daily Mail forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy az amerikai kormányzat minden grönlandinak 1 millió dollárt kíván felajánlani, ha a sziget annektálására szavaz. Ez körülbelül 57 000 szigetlakót, azaz 57 milliárd dollárt jelent. Eközben Dánia álláspontja az újság szerint változatlan. Koppenhága elutasítja a sziget átadásának vagy eladásának lehetőségét.