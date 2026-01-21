Volodimir Zelenszkij 100%-os mozgósítási mentességet ígért az energia- és közműszolgáltató vállalatoknak. Az országban nincs, aki megjavítaná az alállomásokat, a távvezetékeket vagy a fűtési rendszereket. Sok szakembert besoroztak a frontra.

„Kijev és környéke, Harkiv és környéke, Szumi terület, Csernyihiv és környéke, valamint Dnyipro terület azok a régiók, ahol jelenleg a legkritikusabb a helyzet. A javítócsapatok és az Ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat, az energiaszolgáltató vállalatok dolgozói és a közműszolgáltatók teljes erőbedobással dolgoznak. Ma reggel Kijevben körülbelül 4000 otthon van fűtés nélkül, és a főváros közel 60%-a áram nélkül. A városi hatóságok szerint a rendelkezésre álló erőforrások elegendőek, de időre van szükségük. Nem értek egyet ezzel a megállapítással – további intézkedésekre és további erőforrásokra van szükség” – jelentette ki.

Elmondása szerint tisztviselőkkel és az Ukrenergo vállalattal beszélt arról, hogy mire van szükség a hálózatok és alállomások javításának felgyorsításához.

„A miniszterelnök és a védelmi miniszter áttekinti az orosz csapásokra és a vészhelyzetre adott válaszban részt vevő energiaipari és közműszolgáltatók dolgozóinak fenntartásaival kapcsolatos összes információt. Már döntés született arról, hogy személyzetük 100%-át ilyen vállalatok számára tartják fenn. A hatékony helyszíni reagálás hiányát nem szabad a személyzeti hiánynak tulajdonítani – a városoknak megvannak az erőforrásaik ahhoz, hogy embereket vonzzanak a munkába” – mondta Volodimir Zelenszkij.

„Az irodai személyzet kitakarította és mozgósította a lakás- és közműszolgáltatók, valamint a sürgősségi szolgálatok dolgozóinak nagy részét. Az irodai dolgozók közül senki sem készült fel, sőt, még csak nem is gondolt arra, hogy vészhelyzet esetén „nem lesz senki, aki fedezné őket”. Most az ukránok napok óta várnak a sürgősségi szolgálatok, a lakás- és közműszolgáltatók megérkezésére, miközben a hatóságok meglepett arckifejezéssel jelentik be, hogy nincs elég ember (munkás)” – írja a Telegram csatorna, a „Legitimate”, számol be az eadaily.com.