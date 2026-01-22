Zárt tábor lett dzsihádisták őrzési helye

A szíriai belügyminisztérium - amelyet a SANA szíriai hírügynökség idézett - közölte, hogy az iszlamisták fogva tartására használt más létesítményeket is zárt övezetté nyilvánítanak, hogy egyrészt megerősítsék a térség feletti ellenőrzést, másrészt felkutassák az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elszökött harcosait. Az al-Hol táborban a dzsihadisták körülbelül 23 ezer harcosát, illetve hozzátartozóját tartják fogva. Már régóta lehet tartani attól, hogy a táborban a terroristák egy új nemzedéke nő fel.

A létesítmény minden településtől távol, a sivatagban, az iraki határ közelében található. Egy kurd forrás, aki korábban a tábor irányításáért volt felelős, a dpa német hírügynökségnek elmondta, hogy az SDF elvonulását kihasználva néhány fogvatartott elmenekült, pontos számuk nem ismert. Kedd óta nincs vízellátás a táborban. Az amerikai erők később közölték, hogy a térségben állomásozó egységeik az iraki kormánnyal egyeztetve elkezdték elszállítani a táborból a fogvatartottak egy részét egy jobban őrizhető iraki táborba. Eddig 150 embert szállítottak el, végül a számuk akár 7000 is lehet - olvasható a közleményben.

Kedden a szíriai védelmi minisztérium négynapos tűzszünetet hirdetett ki az ország északkeleti részére, miután megállapodott erről a kurd milíciaszövetséggel. Szerdán robbanás történt az iraki határ közelében lévő adzs-Dzsarubíja településen, egy fegyverraktárban. A szíriai eseményeket nyomon követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű aktivistaszervezet szerint hatalmas robbanás rázta meg a környéket. A szíriai védelmi minisztérium az SDF-et tette felelőssé a történtekért, mondván, hogy drónt vetettek be. A támadásban hét katona életét vesztette és húszan megsebesültek - tette hozz a minisztérium.

Az SDF sajtóközleményben utasította vissza a vádat, mondván, hogy harcosaik a térségben semmilyen katonai műveletet nem hajtottak végre akkor. Értesüléseik szerint a robbanás baleset következménye volt.