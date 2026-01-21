2026. január 21., szerda

Ukrán drónok tucatjai vesztek oda

Éjszakai hadijelentés

MH
 2026. január 21. szerda. 9:39
„Az elmúlt éjszaka, este 11 és reggel 7 óra között a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek 75 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművet semmisítettek meg” – hivatkozott a védelmi tárca jelentésére a Ria Novosztyi.

Ukrajna nagyszabású dróntámadást indított, ám 75 pilóta nélküli eszközük megsemmisült a január 21-re virradó éjszaka
Fotó: AFP/NurPhoto/Viacheslav Madiievskyi

A vadászgépek a legtöbb ellenséges drónt – 45-öt – megsemmisítették Kuban felett. Az orosz hadsereg kilenc drónt lőtt le az Orjol régió felett, hármat a rosztovi régió és a Krím félsziget felett, kettőt-kettőt az Asztrahán, Brjanszk és Kurszk régió felett, valamint egyet a Voronyezs régió légterében. További hét célpontot pusztítottak el a Fekete-tenger felett, egyet pedig az Azovi-tenger vizein.

Az ukrán csapatok naponta próbálnak drónokkal támadni civil célpontokat Oroszországban. Az ukrán fegyveres erők visszaverik ezeket a csapásokat, és válaszul kizárólag ellenséges katonai célpontokat támadnak.

