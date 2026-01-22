2026. január 22., csütörtök

Előd

EUR 385.56 Ft
USD 329.43 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Újabb szereplő kapott meghívást a Béketanácsba

Mérlegel a pápai állam

MH/MTI
 2026. január 22. csütörtök. 0:48
Megosztás

Vatikán is meghívást kapott, hogy részt vegyen a Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Béketanácsban - közölte Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár szerdán, hozzátéve, hogy a pápai állam nem tud gazdasági hozzájárulást biztosítani.

Újabb szereplő kapott meghívást a Béketanácsba
A Szent Péter tér (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Hans Lucas/CPP/Vatican Media

Pietro Parolin újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy Vatikán Állam és személyesen XIV. Leó pápa is meghívást kapott a testületbe. A szentszéki diplomáciát vezető bíboros hozzátette, hogy jelenleg mérlegelik a meghívást, mivel olyan kérdésről van szó, amelynek megválaszolásához időre van szükség.

Megjegyezte, hogy a Vatikán nem képes gazdasági támogatást nyújtani. Donald Trump korábbi közlése szerint ugyanis az állandó tagság azoknak lesz elérhető, akik egy milliárd dollárt befizetnek. Parolin úgy vélte, nem egészséges az Egyesült Államok és Európa közötti feszültség, amely tovább nehezíti a már így is súlyos nemzetközi politikai helyzetet. „Párbeszéd kellene viták és feszültség helyett” - mondta Parolin.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink