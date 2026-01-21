Újabb politikus jelölte Donald Trumpot a Nobel-békedíjra

Kövér László, az Országgyűlés elnöke csatlakozott az Egyesült Államok Képviselőháza és az izraeli Knesszet elnökének azon kezdeményezéséhez, hogy Nobel-békedíjra jelöljék Donald Trumpot.

Az MTI-hez szerdán eljuttatott, a Nobel-bizottság tagjainak címzett levélben úgy fogalmaztak: a modern történelem során először parlamenti elnökök a világ különböző részeiről egyhangúlag jelölnek egy rendkívüli vezetőt - Donald J. Trumpot, az Amerikai Egyesült Államok 45. és 47. elnökét-, akinek a béke iránti elkötelezettsége megváltoztatta a világot. Közszolgálati pályafutása során Trump elnök a béke elkötelezett bajnoka volt, aki rendíthetetlenül dolgozott a párbeszéd és a diplomáciai megoldások előmozdításán és globálisan az elvszerű vezetés megteremtésén - írták.

Donald Trump béke iránti elkötelezettségének eredményei közé sorolták a Gázára vonatkozó 20 pontos béketervet, az Ábrahám-megállapodásokat, a fegyverszünetet India és Pakisztán között, a fegyverszünetet és békeszerződést Thaiföld és Kambodzsa között, a megbékélést a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda között, a békeszerződést Azerbajdzsán és Örményország között, a gazdasági normalizációt Szerbia és Koszovó között, valamint a feszültség enyhítését Egyiptom és Etiópia között.

Közölték: az amerikai elnök „kivételes államférfiúi tehetségéről és szokatlan bátorságáról tanúskodnak ezek, a modern történelem legjelentősebbjei közé sorolható eredmények, melyeknek köszönhetően hosszú ideje fennálló ellenségeskedéseket tudott kezelni megfelelő látásmóddal, kreativitással és elszántsággal”. A Nobel-békedíj alapelvei által vezérelve meggyőződésüknek adtak hangot, hogy 2025-ben senki sem tett többet a béke előmozdításáért, mint Donald Trump. Azt írták: kevesen vannak, ha egyáltalán vannak ilyenek, akik többet tettek a történelem során a béke ügyének előmozdításáért és senki sem érdemli meg nála jobban ezt a kitüntetést.

Ennek megfelelően terjesztik be jelölésüket, megerősítve, hogy Trump elnök diplomáciai eredményei hatalmas lépést jelentenek a béke megteremtése érdekében és ezáltal méltóvá vált a bizottság legmagasabb elismerésére - áll az MTI-hez eljuttatott levélben.