Újabb magyar halt meg az orosz-ukrán háborúban
Egy 41 éves guti katona esett el a fronton
Képünk illusztráció
Fotó: Hans Lucas via AFP/Valérie Dubois
Az elesett katona temetésének helyéről és idejéről később adnak tájákoztatást, írja a Kárpátinfo.
A szomorú hírt a Beregszászi Járási Katonai Adminisztráció közölte hivatalos Facebook-oldalán.
„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2026. január 18-án elhunyt Reban Zsolt katona, aki hűségesen teljesítette katonai esküjét az ukrán nép szolgálatában” - áll a közleményben.
Reban Zsolt 1984. május 29-én született, a Nagybégányi kistérséghez tartozó Gút község lakosa volt.