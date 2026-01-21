Újabb magyar halt meg az orosz-ukrán háborúban

Az orosz-ukrán háborúban életét vesztette a Beregszászi járásban található Gút település lakosa, a 41 éves Reban Zsolt.

Az elesett katona temetésének helyéről és idejéről később adnak tájákoztatást, írja a Kárpátinfo.

A szomorú hírt a Beregszászi Járási Katonai Adminisztráció közölte hivatalos Facebook-oldalán.

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2026. január 18-án elhunyt Reban Zsolt katona, aki hűségesen teljesítette katonai esküjét az ukrán nép szolgálatában” - áll a közleményben.

Reban Zsolt 1984. május 29-én született, a Nagybégányi kistérséghez tartozó Gút község lakosa volt.