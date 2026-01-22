Újabb áldozatokat szedett Izrael csapása Gázában

Izraeli légicsapásokban meghalt több ember szerdán a Gázai övezetben. Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy egy helyen a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet három feltételezett drónkezelő emberét vették célban, akik veszélyeztették izraeli katonák életét, a Gázai egészségügyi minisztérium pedig azt, hogy 11 ember vesztette életét különböző helyeken, és többen megsebesültek.

A palesztin helyi média szerint az áldozatok között van egy nő és egy gyerek, aki a Gázai övezet déli részén, Hán-Júnisz közelében vesztette életét, továbbá egy család három tagja, köztük egy gyerek az övezet középső részén lévő Bureidzs menekülttábornál, valamint három újságíró, akik egy egyiptomi kormányzati segélyszervezetnek dolgoztak.

Az egyiptomi segélyszervezet közlése szerint a három újságírót, Abed Saatot, Anasz Goneimet és Muhammad Qastát aközben érte a támadás, hogy egy egyiptomi alapítású menekülttáborban forgattak az övezet középső részén. Egyiptom hevesen tiltakozott a támadás miatt Izraelnél. Az izraeli hadsereg szóvivője közölte, hogy a Gázai övezet középső részén, katonai egységek közelében azonosítottak három feltételezett drónkezelő embert, és a szolgálati szabályzatnak megfelelően célzott csapást mértek rájuk. Izrael október közepén amerikai közvetítéssel tűzszünetet között a Hamásszal, de ezt kölcsönösen egymást vádolva többször megsértették a felek.