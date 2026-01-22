Külföld
Újabb áldozatokat szedett Izrael csapása Gázában
Nem csitulnak a harcok
A palesztin helyi média szerint az áldozatok között van egy nő és egy gyerek, aki a Gázai övezet déli részén, Hán-Júnisz közelében vesztette életét, továbbá egy család három tagja, köztük egy gyerek az övezet középső részén lévő Bureidzs menekülttábornál, valamint három újságíró, akik egy egyiptomi kormányzati segélyszervezetnek dolgoztak.
Az egyiptomi segélyszervezet közlése szerint a három újságírót, Abed Saatot, Anasz Goneimet és Muhammad Qastát aközben érte a támadás, hogy egy egyiptomi alapítású menekülttáborban forgattak az övezet középső részén. Egyiptom hevesen tiltakozott a támadás miatt Izraelnél. Az izraeli hadsereg szóvivője közölte, hogy a Gázai övezet középső részén, katonai egységek közelében azonosítottak három feltételezett drónkezelő embert, és a szolgálati szabályzatnak megfelelően célzott csapást mértek rájuk. Izrael október közepén amerikai közvetítéssel tűzszünetet között a Hamásszal, de ezt kölcsönösen egymást vádolva többször megsértették a felek.