Trump grönlandi tervei váratlan reakciót váltottak ki a Pentagonban

Az amerikai védelmi minisztérium alkalmazottai aggodalmukat és elégedetlenségüket fejezték ki amiatt, hogy Donald Trump amerikai elnök továbbra is fontolgatja a Grönland elfoglalásának erőszakos forgatókönyvét.

A grönlandi amerikai konzulátus előtt a helyi lakosság kifejezte tiltakozó álláspontját Donald Trump tervei előtt

A Pentagon tisztviselői és magas rangú tisztjei magánbeszélgetésekben fejezik ki aggodalmukat és bosszúságukat amiatt, hogy Trump továbbra is fontolgatja a katonai erő alkalmazását Grönland elfoglalása érdekében - írja a New York Times, hivatkozva tájékozott forrásokra.

Korábban névtelen, jól értesült források arról számoltak be, hogy az amerikai hadügyminisztérium jelenleg nem tervez erőszakos műveletet Grönland ellen. Ez az információ Trump többszöri kijelentései után jelent meg a sziget esetleges annektálásáról.

Az ENSZ Közgyűlésének 80. ülésszakának elnöke, Annalena Baerbock kijelentette, hogy Grönland a Dán Királyság része. A davoszi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a sziget lakossága megtartja az Európai Unió állampolgárságát.