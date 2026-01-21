2026. január 22., csütörtök

Előd

EUR 385.56 Ft
USD 329.43 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Trump Davosban találkozik Zelenszkijjel és a NATO-főtitkárral is

A találkozók teljes egészében zártkörűek lesznek

MH
 2026. január 21. szerda. 22:43
Megosztás

Donald Trump amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórumon találkozót tart Volodimir Zelenszkijjel, Mark Rutte NATO-főtitkárral, valamint Belgium, Egyiptom és Lengyelország vezetőivel – közölte Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára, aki Trump delegációjának tagja.

Trump Davosban találkozik Zelenszkijjel és a NATO-főtitkárral is
A Fehér Ház közölte, hogy Trump Davosban találkozik Zelenszkijjel és a NATO-főtitkárral is
Fotó: AFP/Jim Watson

A Fehér Ház sajtótájékoztatója szerint a belga, egyiptomi és lengyel vezetőkkel tartandó kétoldalú találkozók teljes egészében zártkörűek lesznek, újságírók nem vehetnek részt rajtuk. Trump korábban már találkozott Davosban a svájci elnökkel, Guy Parmelennel.

A találkozó Zelenszkijjel csütörtökön, január 22-én lesz. Trump először azt mondta, hogy a találkozó szerdán, január 21-én lesz, de később, a riporterek kérdéseire válaszolva pontosította, hogy január 22-én lesz, számol be az Orosz Hírek.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink