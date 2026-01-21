Külföld
Trump Davosban találkozik Zelenszkijjel és a NATO-főtitkárral is
A találkozók teljes egészében zártkörűek lesznek
A Fehér Ház közölte, hogy Trump Davosban találkozik Zelenszkijjel és a NATO-főtitkárral is
Fotó: AFP/Jim Watson
A Fehér Ház sajtótájékoztatója szerint a belga, egyiptomi és lengyel vezetőkkel tartandó kétoldalú találkozók teljes egészében zártkörűek lesznek, újságírók nem vehetnek részt rajtuk. Trump korábban már találkozott Davosban a svájci elnökkel, Guy Parmelennel.
A találkozó Zelenszkijjel csütörtökön, január 22-én lesz. Trump először azt mondta, hogy a találkozó szerdán, január 21-én lesz, de később, a riporterek kérdéseire válaszolva pontosította, hogy január 22-én lesz, számol be az Orosz Hírek.