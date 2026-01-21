Tizenhárom drón és bevetett rakéta célba talált

Az orosz hadsereg egy ballisztikus rakétával, valamint 97 drónnal mért csapást ukrajnai célpontokra szerdára virradóra, a támadóeszközök 85 százalékát megsemmisítette a légvédelem, azonban a támadásnak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légvédelem 84 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével az eredeti pályájukról eltérített, azonban 11 helyszínen 13 drón és a bevetett rakéta célba talált, egy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat – jelentette szerdán a légierő parancsnokságának Telegram-csatornája. A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában még tartott a támadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Dnyipropetrovszk megyében két ember meghalt, egy pedig megsebesült az éjszakai orosz légitámadásban – írta Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó Telegramon közzétett jelentését idézve az Unian hírügynökség. Krivij Rih városát újabb rakétacsapás érte, kilenc családi házban és öt többszintes lakóépületben károk keletkeztek, valamint egy közigazgatási épület is megrongálódott.

Oleh Kiper Odessza megye katonai kormányzója Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy éjszaka ismét tömeges dróntámadás érte a régió déli részét, egy ember megsebesült, polgári és ipari infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg, és egy bútorraktár megsemmisült. Háborús bűncselekmények elkövetése miatt előzetes nyomozás indult – fűzte hozzá a megyevezető.