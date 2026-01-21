Titkos tárgyalás Davosban

Putyin tárgyalópartnere és Trump bizalmasa az asztalnál – az eredményekről semmi nem tudni. Mi zajlik az ukrán tárgyalások kulisszái mögött?

Steve Witkoff amerikai különmegbízott (b) és Jared Kushner amerikai üzletember (k) Davosban a Világgazdasági Fórum (WEF) éves találkozóján folytatott tárgyalást Kirill Dmitrijev, orosz tárgyalóve

Oroszország és az USA képviselői a davosi Világgazdasági Fórumon tárgyaltak a kétoldalú kapcsolatokról és az ukrán békefolyamatról.

A találkozó eredményei még nem ismertek

A moszkvai média jelentései szerint a kedd esti találkozón részt vett Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja, Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje, valamint Kirill Dmitrijev, orosz tárgyaló.

Az eredményekről nem számoltak be. Witkoff nem nyilatkozott a szokásos csatornáin keresztül. Az orosz Izvestija újság kamerája előtt „nagyon pozitív találkozóról” beszélt - írja a focus.de.