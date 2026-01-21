Sérültek és tűz egy orosz olajfinomítóban

Tizenegy ember megsérült egy éjszakai támadásban Oroszországban Adigeföldön, míg egy másik dróncsapás tüzet okozott egy olajfinomítóban a szomszédos Krasnodar Krai régióban.

Murat Kumpilov, Adigeföld kormányzója elmondta, hogy egy lakóépület megrongálódott a Takhtamukaysky kerületben, miután drónokat észleltek a környéken. Kumpilov szerint 11 ember, köztük két gyermek megsérült.

Kumpilov arról számolt be, hogy a támadás tűzvészt okozott egy lakóépületben és a közeli parkolóban Novaya Adygea faluban, ami sürgős beavatkozást tett szükségessé.

Az orosz állami média, a TASS és a RIA Novosti azt állította, hogy a tüzet egy ukrán dróncsapás okozta a lakóépületen. Az ukrán hatóságok nem kommentálták az esetet.

A független orosz média, az ASTRA azonban szemtanúk videófelvételeire, a lakosok beszámolóira és nyílt forrásokból származó hírszerzési elemzésekre hivatkozva arról számolt be, hogy a károkat egy orosz légvédelmi rakéta okozta. Az ASTRA szerint a helyszínen légvédelmi elfogórakétához hasonló törmelékek voltak láthatók - írja a Kyev Independent.

Az incidensre akkor került sor, amikor dróntevékenységről és légvédelmi műveletekről érkeztek jelentések a térségből. A kárért való felelősséget független források még nem erősítették meg.

Különben a szomszédos Krasnodar Krai régióban drónok támadták meg az Afipszkij olajfinomítót éjszaka, ami tüzet okozott a létesítményben – jelentették orosz média és helyi hatóságok.

A regionális tisztviselők szerint drón-törmelékek hullottak a finomító területére, ami tüzet okozott. A regionális műveleti parancsnokság szerint nem voltak áldozatok és nem keletkezett kár a kritikus infrastruktúrában, hozzátéve, hogy a tüzet gyorsan eloltották.

Az Afipszkij finomító – amely az egyik legnagyobb Dél-Oroszországban – már többször is célpontja volt drónok támadásainak, többek között a tavaly szeptemberben és novemberben jelentett támadásoknak, amelyek tüzet okoztak a létesítményben.

Kijev nem kommentálta a két támadást, de Ukrajna rendszeresen indít mélységi csapásokat orosz katonai és ipari létesítmények ellen, elsősorban hazai fejlesztésű drónok segítségével, és célpontjai az orosz olaj- és gázinfrastruktúra – amely Oroszország Ukrajna megszállásának egyik legfontosabb bevételi forrása.