Rendkívüli csúcstalálkozó Grönlandról

Trump új vámokkal fenyegeti Európát, hogy Grönlandot az USA ellenőrzése alá vonja. Az EU milliárdokat érő ellenlépéseket tervez – egy brüsszeli rendkívüli csúcstalálkozón alakítják ki a választ.

Miután Donald Trump amerikai elnök több európai országnak vámokat helyezett kilátásba a grönlandi konfliktus kapcsán, az európai állam- és kormányfők csütörtökön rendkívüli csúcstalálkozóra gyűlnek össze Brüsszelben. A találkozón „a transzatlanti kapcsolatok legújabb fejleményeit és azok hatását az Európai Unióra” fogják megvitatni – írta António Costa, az EU Tanácsának elnöke a nem hivatalos találkozóra szóló meghívójában. A csúcstalálkozó célja a további lépések egyeztetése, magyarázta Costa, számol be a focus.de.

Európa választ keres Trump vámfenyegetéseire

Trump a hétvégén ismét követelte, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okokból vegye át az irányítást a NATO-partner Dániahoz tartozó Grönland felett. Új vámokat jelentett be nyolc európai ország számára, köztük Németországnak is, mert azok nem voltak hajlandók teljesíteni követeléseit. Február 1-jétől 10 százalékos, júniusától pedig 25 százalékos kiegészítő vámokat vetne ki.

Az európaiak ismét sértve érezték magukat az amerikai elnök által, és a transzatlanti kapcsolatok aláásását kifogásolták. Ugyanakkor az EU bejelentette, hogy ellenintézkedéseket fog hozni az USA ellen. Ezek közé tartoznak többek között az amerikai termékekre kivetett, összesen 93 milliárd euró értékű vámok, valamint az úgynevezett kényszerintézkedések elleni eszköz (ACI) alkalmazása, amelyet a benne foglalt messzemenő intézkedések miatt „kereskedelmi bazookának” is neveznek.

Míg a válaszvámok bevezetése már február elején lehetséges lenne, az ACI alkalmazása valószínűleg több hetet, vagy akár hónapokat is igénybe venne.

A Világgazdasági Fórum mint diplomáciai tesztmező

Az EU és az USA csak tavaly nyáron kötött megállapodást a kölcsönös kereskedelmi vámokról, de az Európai Parlament kedden felfüggesztette a végrehajtást. Mind az EU-Bizottság, mind a tagállamok, például Németország, el akarják kerülni a vámviták eszkalálódását. Ugyanakkor az európaiak megerősítették eltökéltségüket, hogy ellenállnak az amerikai vámoknak, ha azok valóban februárban életbe lépnek.

A brüsszeli rendkívüli csúcstalálkozó előtt azonban még megrendezésre kerül a davosi Világgazdasági Fórum, amelyen számos állam- és kormányfő, valamint az EU vezetői vesznek részt. Trump szerdán beszédet fog tartani, és Mark Rutte NATO-főtitkár közvetítésével részt kíván venni egy multilaterális találkozón is, amelyen Grönland megszerzésére vonatkozó terveiről fog beszélni.

Svájcba való indulása előtt Trump ismét megerősítette kormányának szándékát, hogy Grönlandot amerikai ellenőrzés alá vonja. Az európaiakra tekintettel újságíróknak azt mondta: „Nem hiszem, hogy túlságosan ellenállnának ennek.”

Ha a davosi tárgyalások eredménytelenek maradnak, az európaiaknak Brüsszelben meg kell mutatniuk, mennyire elszántak az amerikai elnökkel szembeni ellenállásukban.