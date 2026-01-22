2026. január 22., csütörtök

Külföld

Putyin 1 milliárd dollárt ajánlott Trump béketanácsának

Oroszország befagyasztott pénzeszközeiből juttatna

MH
 2026. január 22. csütörtök. 6:12
„A korábbi amerikai kormányzat által befagyasztott orosz eszközökből 1 milliárd dollárt juttathatnánk a „Béke Tanácsnak” – idézte a Biztonsági Tanács állandó tagjainak tartott ülésen elhangzott putyini mondatot az Orosz Hírek.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a befagyasztott pénzeszközökből 1 milliárd dollárt ajánlott Trump béketanácsának
Fotó: AFP/Pool/Ramil Sitdikov

A Bloomberg arról számolt be, hogy az amerikai hatóságok arra kérik azokat az országokat, amelyek állandó helyet szeretnének kapni a Gázai övezetet érintő nemzetközi „Béketanácsában”, hogy legalább 1 milliárd dollárt fizessenek be.

A meghívottak pontos listája nem ismert. Az Axios szerint 58 ország vezetőiből áll. A „Béketanácsába” felkért országok között volt Oroszország és Ukrajna is. Az szervezet alapítótagjaiként meghívták Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, Nikol Pasinjan örmény miniszterelnököt, Alekszandr Lukasenko belorusz elnököt és Kasszim-Zsomart Tokajev kazah elnököt.

